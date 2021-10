Porto-AC Milan: Ibrahimovic échappe au rouge pour un geste similaire à celui de Griezmann

Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a bénéficié de la clémence de l’arbitre de la rencontre entre Porto et l’AC Milan (1-0) en écopant seulement d’un carton jaune malgré un pied très haut dans le visage de Chancel Mbemba, mardi.

Zlatan Ibrahimovic a retrouvé la Ligue des champions près de quatre ans après son dernier match (un Bâle-Manchester United, le 22 novembre 2017), mardi. L’attaquant suédois - gêné par des blessures au genou et au tendon d’Achille en début de saison - est entré en jeu à la place d’Olivier Giroud (58e) mais aurait pu retourner aux vestiaires avant ses partenaires.

Le geste de Zlatan Ibrahimovic sur Chancel Mbemba © Capture beIN Sports

Sur un renvoi d’Alessio Romagnoli, l’ancien joueur du PSG a levé son pied très haut pour tenter de se saisir du ballon. Il a finalement heurté le visage de Chancel Bamba qui l’avait devancé de la tête. Le défenseur congolais est resté au sol avec une belle marque de crampon sur le front. Il s’est fait poser un bandage pour terminer le match.

Zlatan, lui, a bénéficié d’une grande clémence de l’arbitre du match. L’Allemand Felix Brych l’a simplement averti pour ce geste involontaire mais mal maitrisé, qui valait certainement le rouge. Dans une autre rencontre de la soirée, Antoine Griezmann a, lui, été exclu pour un geste similaire en assénant un coup involontaire dans le cou de Roberto Firmino lors d’Atlético-Liverpool (2-3). Ibrahimovic s’en est bien sorti. A l’issue de la rencontre, il a salué Mbemba en s’excusant pour son geste.



Il a aussi regretté la prestation de son équipe, battue pour la troisième fois en autant de rencontres en Ligue des champions. "C'est le pire match que nous ayons joué (après ceux contre Liverpool et l'Atlético, ndlr), nous ne méritions pas de point, a-t-il déclaré sur Canale 5. C'est le football, nous sommes à zéro point, mais nous devons continuer et je suis confiant. Pour beaucoup de joueurs dans cette équipe, c'est la première fois en Ligue des champions, ils doivent grandir et apprendre.



Il s’est aussi réjoui de retrouver la compétition quelques jours après avoir fêté ses 40 ans. "Je viens de revenir et je suis heureux de jouer, a-t-il déclaré. J'ai besoin de plus de minutes pour trouver le rythme, plus je joue plus le rythme revient."