PSG: le retour de Messi attendu pour le 2 ou le 3 janvier

En conférence de presse à la veille du match de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg (mercredi à 21 heures), le manager parisien Christophe Galtier a dévoilé une date de retour pour Lionel Messi. Le champion du monde, toujours en Argentine, est attendu le 2 ou 3 janvier à Paris.

Alors que la Ligue 1 reprend ses droits mercredi après une pause de près de six semaines, le PSG devra faire sans son champion du monde argentin Lionel Messi face à Strasbourg, mercredi (21 heures). En Argentine pour fêter cette 3e étoile de l'Albiceleste, "la Pulga" ne devrait pas faire son retour tout de suite sur les pelouses françaises.

Messi, de retour le 2 ou 3 janvier, sera absent contre Lens

En conférence de presse ce mardi, son manager Christophe Galtier en a dit un peu plus sur le retour du septuple Ballon d'or. Alors qu'Achraf Hakimi, demi-finaliste avec le Maroc et qui a disputé le match pour la 3e place face à la Croatie (1-2), et Kylian Mbappé, finaliste malheureux avec les Bleus, ont tous deux déjà effectué leur retour, Messi aura le droit à une dizaine de jours de repos avant de réintégrer le groupe.

"Leo a aussi fait un très grand Mondial, a expliqué l'ancien technicien du LOSC et de l'OGC Nice. De par sa victoire et les célébrations en Argentine, on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Il va nous rejoindre le 2 ou le 3 pour reprendre la compétition avec nous."

En conséquence, le capitaine argentin ne sera pas du déplacement sur la pelouse du dauphin du PSG au classement, le Racing Club de Lens, dimanche 1er janvier à 20h45. En revanche, Messi pourrait être disponible le 6 janvier contre Châteauroux pour les 32es de finale de la Coupe de France, à moins qu'il n'effectue son "vrai" retour le 11 janvier au Parc des Princes contre Angers en Ligue 1.