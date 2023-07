PSG: les raisons de son arrivée, la Ligue des champions, ses ambitions… l’entretien de Marco Asensio à RMC Sport

En pleine tournée du Paris Saint-Germain en Asie et moins de trois semaines après son arrivée dans la capitale, Marco Asensio a accordé un entretien exclusif à RMC Sport.

Marco Asensio, vous êtes arrivé il y a environ un peu plus d’une semaine au PSG. Quelles sont vos premières impressions ?

Mes premières impressions sont très bonnes. Les installations du PSG sont incroyables. Tout le club m’a super bien accueilli, tous les joueurs, l’équipe technique. J’ai de très bonnes sensations et j’ai très envie de continuer à découvrir le club, mes coéquipiers et très envie de disputer ce premier match au Japon.

Quand est-ce que les discussions ont débuté avec le PSG ?

On a été mis en contact et quand ils m’ont appelé les échanges ont été très bons. Ils ont commencé à m’expliquer tout le projet. Et la vérité, c’est que quand ils ont commencé à me dire ce qu’était le projet, et quelle était l’ambition du club pour créer cette équipe, ça été vraiment intéressant. Et c’est pour ça que je suis ici.

L’adaptation est-elle facile, avec tous les joueurs espagnols dans l’équipe ?

Oui, je connaissais déjà quelques coéquipiers. Et c’est un peu plus facile. Mais j’aimerais quand même apprendre le français pour pouvoir parler avec tout le monde. Là, on mélange l’espagnol, l’anglais. Mais le plus important c’est d’apprendre le français. Pas seulement pour pouvoir parler avec les joueurs, mais aussi pouvoir le faire avec toutes les personnes qui travaillent pour le PSG. J’aimerais pouvoir avoir des relations avec eux aussi. Alors petit à petit, je veux apprendre à parler français, et j’espère que d’ici la fin de l’année je pourrais parler avec eux.

Qui sont les joueurs que vous connaissiez avant d’arriver ?

Je connais les joueurs espagnols, Hakimi, « Ney », et tous les autres, que j’ai affrontés en sélection, en Europe ou en Ligue des Champions… Au final je connais pas mal de monde.

Pourquoi avoir choisi le PSG ?

Avant tout pour le projet et l’ambition. Celle de créer une équipe. Je suis dans un moment de ma carrière qui est vraiment très bon. Je devais prendre une décision, et je voulais faire un pas en avant. Et je crois que ce club est le club parfait pour faire tout ça et pour gagner tous les trophées.

Quelle image vous aviez du PSG ? En avez-vous parlé avec Benzema, Camavinga ou Tchouaméni, qui connaissent bien le championnat ?

Oui. Je leur ai demandé. Et ils m’ont fait quelques blagues en français pour que je puisse apprendre deux ou trois trucs en français.

Pour la Ligue 1, je sais que c’est un championnat très physique. Il y a aussi des joueurs très techniques. En tant que club, le PSG est un grand club. L’un des plus grands en Europe. Et c’est pour ça qu’on peut espérer tout gagner.

Luis Enrique n’était pas encore l'entraîneur quand vous avez signé. C’est Luis Campos qui vous a convaincu ?

Oui, j’ai eu beaucoup de discussions avec Luis Campos. La vérité c’est qu’il m’a expliqué tout le projet, il m’a dit la confiance qu’il avait en moi, celle que le président avait en moi. Au final, c’est un projet attractif, très intéressant. Et on a beaucoup de chance de pouvoir jouer dans notre stade, devant nos fans, et je suis très excité avec cette nouvelle étape.

Quelle relation avez-vous avec Luis Enrique ?

Nous étions ensemble au Mondial. On se connait depuis longtemps et c’est une relation très bonne. Comme avec tous les joueurs. Alors on espère que nous nous en sortirons bien, qu’on fera des choses significatives et qu’on fera des belles choses ici.

Comment vous utilisera-t-il ?

Je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Devant, à droite, à gauche, ou en retrait. Lui, il aime les joueurs dynamiques qui peuvent bouger, sans avoir de position fixe. Mais c’est vrai que ma meilleure position, c’est dans le jeu, derrière l’attaquant, en tant que milieu offensif ou attaquant en retrait. Mais je ferai ce que me demande l'entraîneur.

Être titulaire, c’est un défi pour vous ?

Oui, mais surtout être important pour l’équipe. Je suis venu ici après beaucoup d’années au Real Madrid, où j’ai pu être important. Et le prochain défi ici, c’est de donner à l’équipe. Autant en dehors que sur le terrain, pouvoir conseiller, pour pouvoir remplir les objectifs collectifs que nous avons. Et tirer tout le monde vers le haut.

Tous les joueurs nous parlent d’un « grand projet » quand ils signent à Paris. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Et bien pour commencer, le nouveau centre d'entraînement est incroyable. Nous avons des conditions pour travailler que je n’ai jamais vu ailleurs. Et ensuite il y a la volonté de créer une équipe avec de grands joueurs, un grand entraîneur, et comme j’ai pu le dire, une équipe pour donner du plaisir aux gens, pour les fans du PSG soient fiers de nous, et en espérant qu’on soit capable de leur donner beaucoup de plaisir.

Le président Nasser Al-Khelaifi a dit « personne n’est au-dessus du club ». Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Au final un club doit être au-dessus de n’importe qui. Et il faut toujours avoir beaucoup de respect pour le club. Mais je crois que tous les gens qui sont ici ont ce respect.

Vous avez remporté trois Ligues des Champions: qu’est-ce qu’il manque à Paris pour y arriver ?

Je crois qu’il ne manque rien. On a tout pour y arriver. La vérité c’est que c’est un trophée très difficile à gagner. Il faut parfois un concours de circonstance. Mais les joueurs sont là, nous avons le bon projet. En fait, c’est difficile, mais je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Champion’s League, et cette année on va essayer de le faire.

Que savez-vous du championnat de France ?

Comme j’ai pu le dire, c’est un championnat très physique avec des joueurs de très talentueux. Je crois aussi que le championnat progresse beaucoup depuis quelques années. Les équipes travaillent beaucoup mieux. Et il me tarde de pouvoir connaître le championnat, le disputer, et voir ce que c’est.

Vous connaissez déjà le clasico, le match PSG/OM. Ça va arriver très vite. Les autres joueurs vous l’ont dit ?

Oui, j’ai déjà eu quelques remarques : ce sont des très bons matchs, très intenses, et il faut les gagner parce que ça n’est pas important que pour nous, mais aussi pour tous les fans du PSG.

Qu’est-ce que vous pouvez apporter au PSG ?

Beaucoup de choses (rires). Footballistiquement, j’ai pu montrer ces dernières années tout ce que je pouvais donner. J’espère… non pardon, je suis sûr que je serai à la hauteur. Et j’ai très envie d’être sur le terrain, de jouer, de gagner des matchs, et de pouvoir gagner tous les titres possibles avec ce club.

Qu’est-ce que ça fait de rencontrer Cristiano Ronaldo ce mardi (12h20) ?

Ça va être un super match. On va jouer contre des joueurs comme Cris, avec qui j’ai connu quelques grands moments au Real. Ça va être quelque chose de super, de spécial. Et il faudra toujours bien défendre sur lui, parce qu’à n’importe quel moment, il peut marquer un but.

Ça serait quoi une saison réussie ?

Le plus important d’abord pour le club, c’est de consolider ce projet, jouer un grand football, de gagner tous les matchs, que les fans se sentent heureux et fiers de nous soutenir. Et c’est sûr qu’en faisant les choses bien, qu’en jouant comment on veut le faire et comme on cherche à le faire, on va prendre beaucoup de plaisir.

Et pour vous ?

Pour moi, être un joueur qui aide l’équipe, qui peut marquer des buts, faire des passes décisives, et pouvoir donner de la joie.

Avez-vous un message à faire passer aux fans du PSG ?

Je suis très impatient à l’idée de jouer dans notre stade. Ça va être une super saison, où on va tout donner. Et je suis sûr qu’on va vivre des grandes choses.