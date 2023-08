PSG: comment Zaïre-Emery a marqué des points pendant la tournée en Asie

Fraîchement nommé sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique multiplie les tests avant la reprise de la Ligue 1. L’entraîneur parisien a pu compter sur un Warren Zaïre-Emery en grande forme depuis le début de la préparation estivale malgré les mauvais résultats de l'équipe.

Rapidement identifié comme un gros potentiel du centre de formation, Warren Zaïre-Emery n’en finit plus de poursuivre son ascension au Paris Saint-Germain avant le début de la saison 2023-2024 et depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête de l’équipe francilienne. Si Christophe Galtier lui a offert un certain temps de jeu (26 apparitions en championnat), le jeune milieu de 17 ans s’est surtout contenté de dépanner et de boucher les trous avec des entrées en fin match. Mais depuis l’éviction du technicien français, son successeur semble avoir décidé de lui accorder sa confiance.

En attendant l’issue du mercato, Marco Verratti disposant d’un bon de sortie et d’une offre venue d’Arabie saoudite, Warren Zaïre-Emery enchaîne les titularisations lors de la préparation estivale du PSG. C’est simple, le prometteur relayeur a débuté les quatre rencontres amicales jouées cet été. Seul l’Espagnol Marco Asensio en a fait autant.

>> Toutes les infos sur le PSG en direct

Zaïre-Emery a pesé au milieu

Habitué à lancer des jeunes et à leur accorder sa confiance, il l’a notamment fait avec Pedri et Gavi lors de son passage en sélection espagnole, Luis Enrique semble vouloir installer Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu. Et si Paris possède un bilan mitigé pendant sa préparation estival avec seulement une victoire (un nul et deux défaites), le jeune Français a montré un beau visage. On comprend mieux pourquoi les cadors européens le voulaient avant la signature de son contrat pro et que le Borussia Dortmund s’est encore intéressé à lui ces derniers mois.

Affûté physiquement, il a mis de l’impact dans les duels et apporté cette densité qui a parfois fait défaut au PSG la saison passée. L’international tricolore U19 a particulièrement impressionné quand l’équipe francilienne a eu la maîtrise du ballon et quand il fallait trouver de la verticalité.

Capable de multiplier les courses pour presser l’adversaire haut dans son camp ou pour apporter de la profondeur, Warren Zaïre-Emery a aussi cherché à donner des solutions à ses coéquipiers du milieu ou à apporter du soutien à ses attaquants.

Après sa nouvelle prestation remarquée face à l’Inter (1-2), des séquences de ses meilleurs gestes ont fleuri sur les réseaux sociaux malgré la défaite contre les Lombards. Seul léger bémol, rien d’alarmant en période de présaison, le titi a semblé un peu moins présent et déterminant quand Paris a baissé en régime face au Cerezo Osaka et à l’Inter Milan.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Parti pour s’installer en Ligue 1?

Fini le Japon, le PSG va désormais poursuivre sa préparation par un match en Corée du Sud. Lors de cette ultime rencontre de préparation contre les locaux de Jeonbuk, le 3 août, à Busan. Un duel pour lequel Warren Zaïre-Emery voudra encore prendre le bon wagon et montrer sa force de caractère pour s’imposer comme un élément sur lequel il faudra compter en 2023-2024. Si Luis Enrique décidé à nouveau de lui faire confiance, cela pourrait donner une bonne indication des ambitions de l’entraîneur espagnol pour son phénomène.

Entre le flou autour de Marco Verratti, les performances irrégulières de Fabian Ruiz et le temps d’acclimatation de Cher Ndour, Warren Zaïre-Emery devrait encore engranger de précieuses minutes dans l’équipe parisienne. De quoi lui permettre de continuer sa progression et de prétendre à une place de titulaire pour la reprise de la Ligue 1, le 12 août au Parc des Princes, contre Lorient.