PSG: le très joli but de Xavi Simons avec les U19 néerlandais

Xavi Simons, toujours boudé par Mauricio Pochettino, a fait forte impression lors de la victoire des U19 néerlandais ce mercredi contre la Moldavie (4-0). Le jeune milieu de terrain du PSG (18 ans) a inscrit un très joli but en solitaire.

Un but et une passe décisive. Xavi Simons s’est régalé lors de la victoire des U19 néerlandais ce mercredi face à la Moldavie (4-0), dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2022 de la catégorie. Titulaire au milieu de terrain, aux côtés de grands espoirs de l’Ajax, du Feyenoord ou de l’AZ Alkmaar, le jeune joueur du PSG (18 ans) a réussi un numéro de soliste sur le troisième but de son équipe. Trouvé aux abords de la surface, il a fait parler sa technique et sa qualité de dribbles dans les espaces réduits pour effacer plusieurs défenseurs, avant d’ajuster le gardien adverse.

Pas utilisé par Pochettino

Un joli but pour celui qui s’était mué en passeur décisif sur le 2-0. Et la confirmation de sa bonne forme actuelle. Depuis le début de la saison, Xavi Simons brille en particulier en Youth League, l’équivalent de la Ligue des champions pour les moins de 19 ans. Il a notamment marqué les esprits début novembre avec trois passes décisives et un penalty provoqué à son actif lors de la large victoire des jeunes joueurs du PSG contre Leipzig (4-1). Pas suffisant toutefois pour convaincre Mauricio Pochettino de lui donner sa chance. Le technicien argentin ne l’a toujours pas utilisé cette saison, et il ne le convoque même pas pour les rencontres du week-end.

"Est-ce qu'il y a une explication ? Oui, il y a une explication : on a 33 joueurs pros dans l'effectif, s’est récemment justifié le coach parisien. Et le poste auquel il joue est peut-être celui où il y a le plus de concurrence. Les jeunes joueurs ont besoin d’espace pour se montrer, et nous n’en avons pas à lui donner pour le moment. S’il est patient, nous espérons pouvoir lui offrir des opportunités à l’avenir. Les jeunes ont besoin de s’entraîner mais aussi de jouer, et pas de rester à la maison le week-end, sur la Playstation. Pour son développement, je pense que le mieux est ce que nous faisons aujourd’hui." Arrivé au PSG en 2019 après de longues années passées au FC Barcelone, Xavi Simons est sous contrat jusqu’en juin 2022.