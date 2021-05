PSG-Lens: pourquoi Pochettino n’a pas préservé Neymar avant Manchester City

Neymar a joué l'intégralité de la rencontre du PSG contre le RC Lens ce samedi (2-1), mais son entraîneur assume et justifie son choix par le fait que le Brésilien, longtemps blessé, a besoin d’enchaîner. Même à trois jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City.

A quatre jours d’une demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (21h mardi sur RMC Sport) où le Paris-Saint-Germain aura besoin d’un exploit pour passer, on aurait pu imaginer que Mauricio Pochettino souhaite préserver Neymar en le sortant le plus tôt possible.

Le scénario du match contre Lens ce samedi (2-1) ne l’a pas permis, mais l’entraîneur argentin a assuré que faire souffler le Brésilien n’avait rien d’une priorité. "C’est un joueur qui a été blessé longtemps et qui a besoin de minutes de jeu. C’est un joueur qui récupère vite, et il y a du temps pour récupérer jusqu’à mardi", a expliqué Pochettino en conférence de presse.

Remplacé dans le temps additionnel

Contre Lens, Neymar a ouvert le score, preuve qu’il est indispensable au PSG, surtout en l’absence de Kylian Mbappé, en tribune. Mais le Brésilien est ensuite resté sur la pelouse jusque dans le temps additionnel, où il a été remplacé par son compatriote Rafinha. "Il y a toujours un risque de prendre un coup mais dans le football, le risque est le même à la première minute, à la 45e ou à la 90e, a justifié Pochettino. Je pense qu’il a besoin de minutes sur le terrain pour être à son meilleur niveau."

