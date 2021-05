Manchester City-PSG: "Rien n'est impossible", Kimpembe croit à l'exploit

Après la victoire du PSG contre le RC Lens (2-1) ce samedi en Ligue 1, Presnel Kimpembe s’est projeté sur la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (mardi 21h sur RMC Sport) avec optimisme.

Entre les deux rencontres face à Manchester City, en demi-finale de Ligue des champions (retour mardi, 21h sur RMC Sport), le PSG avait un match piège à gérer dans la course au titre de champion de France, contre le RC Lens. Grâce à Neymar et Marquinhos, les Parisiens se sont imposés 2-1 et mettent la pression sur Lille. Mais la victoire s’est dessinée dans la douleur.

"Cela a été difficile, on a souffert mais il faut savoir souffrir, le plus important est qu'on est restés solidaires, a réagi Presnel Kimpembe au micro de Canal + après la rencontre. Quand le championnat est serré comme ça, le plus important reste la victoire. On aimerait avoir la possession et faire toujours du beau jeu mais il faut savoir parfois faire du jeu direct."

"On sait qu'on a de la qualité et il va falloir le montrer"

Avant le match retour à l'Etihad Stadium mardi soir, une victoire était nécessaire, malgré plusieurs changements dans le onze de départ du PSG. Désormais, les Parisiens savent qu’ils doivent réaliser un exploit à Manchester, après la défaite du match aller 2-1 au Parc des Princes.

"Un exploit mardi? Rien n’est impossible, a ajouté Kimpembe. On sait qu’on a de la qualité et il va falloir le montrer mardi." Paris devra marquer au moins deux buts pour se qualifier et jouer une deuxième finale consécutive de Ligue des champions.