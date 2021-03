PSG: Leonardo demande du "respect" pour Neymar, critiqué sur son hygiène de vie

EXCLU RMC SPORT - Invité exceptionnel de Top of the Foot sur RMC, au lendemain de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Leonardo a pris la défense de Neymar. Le directeur sportif estime que les critiques sur l'hygiène de vie du n°10 sont injustifiées.

Leonardo balaie les critiques sur l'hygiène de vie de Neymar qui, blessé, n'a pas pu participer à la qualification en Ligue des champions contre le FC Barcelone. Dans une interview accordée jeudi soir à RMC, le directeur sportif du Paris Saint-Germain estime que les reproches qui sont faits au joueur "ne sont pas justes".

"Honnêtement, ces derniers temps on n'a rien à dire de Neymar par rapport à son engagement et son comportement", a déclaré Leonardo dans Top of the Foot. "Ce n'est pas juste aujourd'hui de parler de Neymar de cette manière. Il est irréprochable. Il est là, il s'engage, il fait le leader. C'est un grand joueur, c'est indiscutable", a-t-il ajouté.

"Si quelqu'un parle de Neymar, je vais le défendre"

Pour éviter d'être soupçonné de fermer les yeux, Leonardo assure qu'il n'aurait, si nécessaire, aucun problème à recadrer la superstar. Il en veut pour preuve l'historique de sa relation, un temps décrite distante, avec lui: "Avec Neymar, on a beaucoup discuté, quand j'ai dû lui dire ce que je pensais d'un comportement ou autre. C'était toujours clair, moi avec lui, lui avec nous. Rien n'était caché. Quand on devait dire quelque chose, on le disait".

Mais aujourd'hui, Leonardo estime donc que Neymar est victime d'un mauvais procès sur ses blessures, ses tweets tardifs et ses parties nocturnes de jeux vidéo. "Si quelqu'un parle de Neymar, je vais le défendre. C'est la vérité. On n'a rien à dire de Neymar. Je demande même du respect avant de parler de Neymar", a-t-il conclu.