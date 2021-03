PSG: Messi, Ronaldo, la mise au point de Leonardo sur les rumeurs mercato

EXCLU RMC SPORT - Invité exceptionnel de Top of the Foot ce jeudi sur RMC, au lendemain de la qualification du PSG face au Barça en huitième de finale de la Ligue des champions, Leonardo a fait le point sur les rumeurs mercato, notamment concernant des arrivées éventuelles de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Priorité prolongations, pour le reste, il faudra attendre. Invité exceptionnel de Top of the Foot ce jeudi sur RMC, au lendemain de la qualification du PSG face au Barça, Leonardo a mis les choses au clair concernant les rumeurs autour de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

"Aujourd'hui, on est tellement concentrés, on est au mois de mars, c'est un moment décisif pour les résultats de la saison. (...) On n'a rien du tout par rapport au futur, sauf l'idée de prolonger les joueurs qu'on a déjà, insiste le directeur sportif parisien. Il n'y a rien de contrat ou un projet pour quelque chose. On est obligés aussi de mesurer ce qui sera le bilan financier de cette saison." Une référence indirecte au salaire de Lionel Messi au Barça peut-être...

"Laporta a eu sa réponse"

Relancé sur les critiques du nouveau président du Barça, Joan Laporta, agacé par les déclarations sur l'avenir de Leo Messi, Leonardo répond: "Il a eu sa réponse. Elle reste entre nous, il n'y a plus rien à dire, c'est passé. Chacun est dans son rôle, la vie continue." Le tout juste élu président du FC Barcelone avait à plusieurs reprises critiqué les sorties de membres du PSG au sujet de Lionel Messi, en fin de contrat en juin.

"Ronaldo? Aucune négociation en cours"

Quant à un éventuel intérêt pour Cristiano Ronaldo... "Ce qui nous fait plaisir, c'est que le PSG est presque toujours dans tous les dossiers. C'est bien. Le mercato est très fluide, il y a du mouvement. Le PSG est très désiré, en général. Tous les grands joueurs sont liés au PSG. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. On est toujours dans la position de parler avec les grands joueurs, qui auraient envie de venir. Mais on n'a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur", insiste Leonardo. Rendez-vous plus tard en somme.