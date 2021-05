Monaco: la réponse piquante de Geubbels à Aulas après la qualification en Ligue des champions

Quelques minutes après avoir obtenu sa qualification en Ligue des champions avec l’AS Monaco, Willem Geubbels un glissé un petit tacle à son ancien président Jean-Michel Aulas, en l’identifiant sur sa photo de célébration.

Au moment de boucler la saison, l’heure est au règlement de compte en Ligue 1. Formé par Lyon mais vendu à Monaco en 2018 contre 20 millions d’euros où il avait signé son premier contrat professionnel, Willem Geubbels ne semble pas avoir oublié son ancienne équipe. Pour rappel, il avait refusé une proposition pour s'engager en faveur de l’OL peu avant son départ.

L'OL seulement en Ligue Europa la saison prochaine

Le jeune attaquant monégasque (19 ans) s’est illustré dimanche soir en postant une photo de joie collective à priorité anodine: "Bravo l’équipe et grosse soirée pour les supporters !". L’AS Monaco venait alors de valider sa qualification en Ligue des champions, grâce à un match nul à Lens (0-0) et surtout une défaite de l’OL contre Nice (3-2) dans le même temps.

Problème, Geubbels a choisi d’identifier quelqu’un qui n’est pas présent sur la photo: Jean-Michel Aulas, son ancien président, qui verra ses joueurs seulement en Ligue Europa la saison prochaine. Un message pas innocent et qui intervient dans un contexte tendu entre les deux hommes, depuis le Monaco-Lyon de la 35e journée et l’après-match électrique.

"Geubbels devrait faire attention"

À l’issue de la bagarre générale, le joueur avait alors écopé de trois matchs ferme de suspension alors que son coéquipier Pietro Pellegri avait manqué deux rencontres. Côté lyonnais, Marcelo, De Sciglio et Caqueret avaient été suspendus un match chacun.

Peu après l’incident, Jean-Michel Aulas avait tancé son ancien joueur au moment de dénoncer l’affrontement musclé entre les Lyonnais et Monégasques au stade Louis II : "On n'avait aucune raison de se faire agresser en fin de match. Il y a les deux gamins de Monaco qui sont venus nous agresser. Geubbels devrait faire attention". Trois semaines plus tard, le joueur lui a enfin répondu.