PSG: le conseil de Courbis à Mbappé pour son avenir

Au lendemain de la dernière journée de Ligue 1 et du sacre de Lille, Rolland Courbis a fait un premier bilan de la saison. Il a salué la performance du LOSC et s’est aussi attardé sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022 et qui n'a pas encore prolongé. Il a conseillé à l’attaquant de rester PSG pendant encore deux saisons, jusqu’à la Coupe du monde au Qatar.

La saison 2020/2021 s’est achevée dimanche soir avec une victoire du PSG à Brest (2-0) mais une désillusion. Les Parisiens terminent deuxième de Ligue 1 et laissent le titre de champion de France au LOSC. Cette contre-performance pourrait-elle avoir un impact sur le choix de Kylian Mbappé? Depuis de longues semaines, la prolongation – ou non, de l’attaquant international agite les débats. Rappelons que Mbappé est lié au PSG jusqu'en juin 2022.

"Encore deux saisons, jusqu'à la Coupe du monde au Qatar"

"Kylian est en train de réfléchir. En ce moment, ça doit être du 50-50, entre quitter non seulement le Paris Saint-Germain, mais aussi une région qu‘il connait bien", a estimé Rolland Courbis lundi matin sur BFM TV. "Je le trouve suffisamment intelligent et bien entouré pour pouvoir prendre la bonne décision. Modestement, je lui conseillerais de rester encore deux saisons, de pouvoir faire la Coupe du monde au Qatar, ce qui est une certaine reconnaissance pour les Qataris, qui ont besoin de Kylian, du PSG et de Neymar, pour partir à l’intersaison qui suit la Coupe du monde", a-t-il poursuivi.

Avant la rencontre contre Brest dimanche soir, Kylian Mbappé avait été une nouvelle fois été interrogé sur son éventuelle prolongation: "Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi. C'est le plus important. Je mange football, je vis football. Le projet sportif est primordial. Une certitude de victoire? Il n'y a qu'une équipe qui gagne. On parle de la Ligue des champions? Il n'y a qu'une équipe qui gagne, cela ne veut pas dire que toutes les autres sont mauvaises. Je veux sentir qu'on part avec une équipe pour faire quelque chose", avait-il déclaré au micro de Canal+. "On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer", avait ajouté l’international français. Le suspense devrait donc encore durer.

"Vraiment des regrets du coté de Lyon"

Rolland Courbis a également évoqué l’"énorme déception" de Lyon, qui termine finalement 4e, deux points derrière Monaco. "Il y a vraiment des regrets du coté de Lyon. La pire des choses est arrivée: que Monaco de gagne pas à Lens (0-0) et Lyon n’arrive pas à battre Nice (2-3)", a réagi le consultant. Résultat: pour la deuxième saison consécutive, l’OL ne jouera pas à la Ligue des champions. "Lyon avait la possibilité de passer in extremis devant Monaco qui a terminé cette saison fatigué, avec un calendrier nettement plus fatigant que celui de Lyon. Les Lyonnais ont perdu quelques points stupides en début de championnat, et Memphis Depay a été blessé et a parfois joué à 50%", a analysé Courbis.