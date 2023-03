PSG: les images de Messi de retour en Argentine pour fêter (encore) la victoire au Mondial 2022 lors d’un amical

Lionel Messi a rallié l’Argentine ce lundi afin de rejoindre ses partenaires de l’Albiceleste. L’attaquant du PSG et ses compatriotes vont disputer un match amical face au Panama, jeudi à Buenos Aires, afin de célébrer leur sacre à la Coupe du monde 2022.

Lionel Messi est arrivé ce lundi à Buenos Aires et a rejoint la sélection argentine, championne du monde, qui s'apprête à disputer son premier match à domicile depuis son sacre au Qatar. Les 63.000 billets pour cette rencontre amicale, programmée face au Panama ce jeudi au stade Monumental de Buenos Aires, se sont arrachés en deux heures et la Fédération argentine (AFA), qui a prévu des festivités pour célébrer le titre mondial de l'Albiceleste, a précisé avoir reçu plus de 130.000 demandes d'accréditation de médias, alors que la tribune de presse ne peut accueillir que 344 journalistes.

L'arrivée de Messi sur le sol argentin a été saluée sur Twitter par le président de l'AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. "Tu n'as jamais abandonné. Et aujourd'hui, tu es de retour dans ton pays en champion du monde. Bienvenu, Leo", écrit-il à l'adresse de l'attaquant du PSG, qui a dû attendre son cinquième Mondial pour décrocher l'étoile.

Sa femme et ses fils ont fait le voyage

La star de 35 ans, qui a participé à la défaite de Paris face à Rennes dimanche en Ligue 1 (0-2), a voyagé avec son épouse, Antonella Roccuzzo et leurs trois fils, Thiago, Ciro et Mateo. Leo Messi a rejoint le camp d'entraînement de l'Albiceleste à Ezeiza, dans la périphérie de Buenos Aires, où les bourreaux de l’équipe de France au Qatar vont se préparer pour cette grande communion avec leurs supporters.