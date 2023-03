PSG: la mise au point de Galtier sur la polémique Messi

Avant la rencontre face à Rennes, Christophe Galtier a répondu à la polémique liée à Lionel Messi. L'Argentin avait prématurément quitté un entraînement dans la semaine.

Christophe Galtier met les points sur les i. Quelques minutes avant le coup d'envoi du match contre Rennes, l'entraîneur du PSG a mis les choses au clair à propos de Lionel Messi. Comme révélé par RMC Sport cette semaine, le champion du monde argentin a quitté une séance d'entraînement prématurément dans la semaine.

Pour certaines sources, la raison principale se trouve dans l'exercice proposé par Christophe Galtier. Les attaquants avaient des courses à faire et l'atelier proposé impliquait des taches défensives ce qui aurait irrité l'Argentin. En revanche, dans l'entourage du club, on explique que Léo Messi s'est blessé au niveau des adducteurs et qu'il était en soin le lendemain.

>> Suivez PSG-Rennes

"Il ne s’est rien passé entre Léo et le groupe ni entre Léo et moi-même"

Une version confirmée par Christophe Galtier. "Je ne m’attendais pas à votre question. Mercredi, en milieu de séance, Léo a ressenti un gène à l’adducteur. Il a écourté la séance d’entraînement, a déclaré le coach parisien au micro de Canal+. Le lendemain il est resté au soin avec le staff. Ensuite, il a pu enchaîner les deux dernières séances avec le groupe. Il ne s’est rien passé entre Léo et le groupe ni entre Léo et moi-même."

Titulaire face à Rennes ce dimanche, la Pulga, dont le contrat s'achève en juin, a reçu un accueil mitigé de la part du public du Parc des Princes, onze jours après une nouvelle désillusion européenne en huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Son nom a été accompagné de quelques sifflets, mais aussi des applaudissements lors de l'annonce de la composition d'équipe.