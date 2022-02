PSG: pourquoi Paris joue si souvent avec son maillot noir au Parc des Princes

Les joueurs du PSG jouent régulièrement avec leur troisième jeu de maillot – noir – et cela agace fortement les supporters parisiens. Le club explique que cela est dû à un problème de stocks.

C’est l’une des raisons du courroux des ultras du PSG. Le port trop fréquent du troisième maillot pour les matchs à domicile agace les supporters parisiens. Cette saison, les joueurs de Mauricio Pochettino ont ainsi porté la tunique noire à six reprises au Parc des Princes (sur 15 matchs).

"Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus, a dénoncé le CUP, lundi dans un communiqué très vindicatif. Le visage d’un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs."

Dans le viseur des supporters, il y a d'abord le modèle domicile, dépourvu de sa bande centrale rouge qui l’éloigne de l’historique style Hetcher. Il y a donc aussi cette habitude d’arborer les couleurs noires qui ont encore moins à voir avec l’ADN du club. Mais il y a une raison à cela. Le PSG a indiqué à RMC Sport rencontrer des problèmes de stocks pour son premier jeu de maillot.

Ne pas épuiser le stock avant la fin de la saison

Le club a en effet entamé une grande partie du nombre de maillots fournis en début de saison par ses équipementiers. Et Nike et Jordan rencontreraient des soucis pour répondre à la demande parisienne. Paris a donc décidé de "limiter" l’utilisation du premier jeu de maillots pour ne dilapider les stocks restants avant la fin de la saison. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont donc joué leurs trois premiers matchs de l’année à domicile en noir.

Rien n’a encore filtré sur le choix vestimentaire pour la réception de Rennes, vendredi (21h, 24e journée de Ligue 1). Paris pourrait retrouver son maillot bleu, mardi lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (21h, sur RMC Sport). A l’exception du déplacement à Bruges (en blanc), le PSG a joué tous ses matchs dans ses couleurs d’origine en Coupe d'Europe en 2021-2022.