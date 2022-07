PSG: les louanges de Galtier pour Neymar, "heureux et très professionnel"

Alors que certaines rumeurs évoquaient un possible départ de Neymar du PSG, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a tenu à rassurer sur l'état de forme du Brésilien et sur sa détermination pour la saison à venir.

La question a été vite balayée. Toujours interrogé sur Neymar et un potentiel départ, Christophe Galtier a rassuré, à la veille du Trophée des champions contre le FC Nantes dimanche. L'entraîneur parisien, qui vivra son premier match officiel avec le PSG depuis son arrivée à l'été, a eu un échange ce samedi matin avec le joueur.

"J'ai vu un joueur heureux, joyeux, très professionnel"

"Je ne dirais rien des échanges", précise immédiatement Galtier en conférence de presse. Concernant l'état de forme de Neymar, il s'est montré très satisfait et espère qu'il fera "une grande saison": "J'ai vu un joueur heureux, joyeux, très professionnel. C'est une saison importante pour chaque joueur qui vont participer au Mondial. Il est arrivé préparé, fit, il n'a manqué aucune séance. Il est dans le partage et l'écoute du travail. C'est un joueur de classe mondiale et c'est important d'avoir un joueur de sa classe."

Une forme physique que confirme le capitaine Marquinhos, présent en début de conférence de presse et qui n'a trouvé que du bien à dire de celui qu'il retrouvera vraisemblablement au moment de la Coupe du monde. "Je connais très bien Neymar et je sais qu'il aime les défis, commente le défenseur du PSG. C'est pour ça qu'il a cette personnalité. C'est quelqu'un de très compétitif. Il a travaillé pendant les vacances pour revenir en forme en ce début de saison. Ca fait plaisir de le voir comme ça. C'est une saison importante pour lui pour nous. On espère qu'il fera une énorme saison pour montrer toutes ses qualités."

Aucun indice sur son futur

Ni l'un ni l'autre n'ont ajouté quoi que ce soit sur un potentiel départ, alors que le joueur a depuis clamé son envie de rester. Il y a une semaine, Christophe Galtier disait ceci : "Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant." Satisfait de Neymar à l'entraînement, le Brésilien s'est aussi montré en forme lors des matchs de pré-saison au Japon et pourrait donc se faire une place au sein du XI du Trophée des champions, en l'absence de Mbappé.