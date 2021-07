PSG: les premiers pas de Sergio Ramos au centre d’entraînement

Sergio Ramos a fait sa première apparition au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain ce lundi. Le nouveau n°4 du PSG a rencontré ses nouveaux coéquipiers et participé à ses premières séances d’entraînement au centre Ooredoo.

Au lendemain du titre européen décroché par Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma avec l’Italie, les supporters du PSG ont pu se réjouir d’observer pour la première fois Sergio Ramos à l'œuvre sur les pelouses du centre d’entraînement du club de la capitale. Cinq jours après sa visite médicale et la signature de son contrat, le défenseur central espagnol du PSG a fait connaissance avec ses coéquipiers lundi matin.

Entraînement avec le ballon dans l'après-midi

Le champion du monde et d’Europe avec la Roja a retrouvé de vieilles connaissances, au premier rang desquelles le gardien costaricien Keylor Navas et le latéral droit marocain Achraf Hakimi, qui furent tous deux ses coéquipiers. Sergio Ramos a également eu le plaisir de saluer son compatriote Ander Herrera, qu’il a déjà croisé en sélection. L'ancien Madrilène est resté en salle pour effectuer des exercices physiques et d’assouplissement dans la matinée.

Il a ensuite foulé les pelouses du centre d'entraînement dans l’après-midi, et sous la pluie, réalisant des courses et des exercices avec le ballon, pour retrouver des sensations, aux côtés de Jesus Perez, l’un des adjoints de Mauricio Pochettino. Puis avec ses nouveaux partenaires, Arnaud Kalimuendo et Idrissa Gueye, entre autres.

"Je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d’humilité, beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup d’engagement. C’est ce qui me définit le mieux. (…) Je pense que je peux apporter l’expérience, la maturité, le travail, la constance, le sacrifice", avait expliqué Ramos lors de son arrivée.