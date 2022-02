PSG: les signes qui montrent que le vent tourne dans le bon sens pour Paris avant le Real

Après plusieurs semaines passées à réaliser des prestations indigentes, flirtant parfois avec le néant, Paris s’est remis dans le droit chemin dimanche en balayant le champion de France, Lille (5-1), en titre avec la manière. En dehors des cadres qui ne font jamais défaut (Marquinhos, Donnarumma, Mbappé..), plusieurs joueurs ont étalé quelques promesses avant le 8e de finale contre le Real Madrid.

La lecture du match contre Lille, si l’on songe au fait que les Parisiens doivent ce large succès (5-1) autant à leurs individualités qu’aux bourdes des Lillois, incite forcément à la pondération avant de crier victoire trop vite. Et donc à plus de modération dans l’analyse de la rencontre et des événements qui ont ponctué la soirée. Il y a tout de même de quoi être optimiste pour le Paris Saint-Germain, à huit jours désormais du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid (15 février, sur RMC Sport).

Le PSG a été très sérieux et efficace, réussissant à maintenir un niveau de jeu égal pendant la quasi-totalité du match. Ce qui ne lui est pas arrivé si souvent cette saison, voire jamais. Signe que la grande mobilisation est à l'œuvre à l’approche des grands rendez-vous. Le projet de jeu parisien n’est pas encore abouti, et on a toujours un peu de mal à percevoir les intentions de Mauricio Pochettino concernant l’animation. Reste qu’un onze de départ se dégage, au sein duquel certains joueurs se distinguent.

Verratti enchaîne et brille

Marco Verratti a adressé hier sa première passe décisive de la saison en Ligue 1. Cela peut paraître étonnant à première vue, même s’il n’a jamais été un grand pourvoyeur de ballons de buts, plus utile à la construction que décisif dans les trente derniers mètres, mais tout de même... Sauf que le génial milieu de terrain italien a manqué près de la moitié des matches de son équipe cette saison. Or, depuis le début de l’année, le champion d’Europe enchaîne les rencontres - six matches d’affilée depuis le début en 2022 -, ce qui ne lui était jamais arrivé cette saison, et c’est là toute la différence. Ces dernières semaines, Verratti est le milieu de terrain parisien le plus performant, et de loin, l’élément qui donne de l’allant à cette équipe, celui par qui l’inspiration vient. Très mobile et actif contre Lille, il a encore initié quelques bons mouvements parisiens. Classique. Ce qu'on avait moins vu venir, c'est que l'Italien s'essaie de plus en plus à la frappe, et semble y prendre goût.

Danilo Pereira, un gage de sécurité, et en plus… il sait marquer !

Deux tirs pour deux buts face à Lille. Il ne s'agit pas du fantôme de Mauro Icardi, lors de ses débuts à Paris, revenu hanter le club de la capitale, aucun risque. Non, vous ne rêvez pas, ce sont les statistiques assez dingues du nouveau goleador parisien: Danilo Pereira. Profitant des absences et des déboires de la concurrence à son poste, l’international portugais vient d’enchaîner deux matches d’affilée en Ligue 1, en étant à chaque fois décisif. Danilo Pereira se dépense sans compter (4 duels gagnés sur 6, 4 ballons récupérés). Il n’est certes pas le plus habile techniquement, surtout lorsqu’il doit jouer sous pression, mais il a d’autres arguments à faire valoir, notamment cette débauche d’énergie qui le pousse à se projeter vers l’avant quand il se met au diapason de ses coéquipiers en termes d’implication et d’envie. Et en plus il marque, donc. Un doublé et trois buts en trois matches. L’air de rien, ça commence à faire beaucoup. Sans compter qu’il est capable de dépanner dans l’axe de la défense où il avait fait régner sa loi contre le Bayern Munich. Danilo est plus qu’un gage de sécurité, et mine de rien il est en train de marquer des points.

Messi, un rayonnement croissant

Les murmures de son entourage, faisant passer le message qu’il montait en puissance avant d’être frappé par le Covid-19, ne mentaient donc pas. Dispensé de la dernière trêve internationale avec l’Argentine, Lionel Messi a pu travailler sereinement au Camp des Loges. Et l’impression qu’il donnait alors à ses coéquipiers s’est enfin confirmée sur le terrain en compétition officielle, avec une partition complète, traduisant la montée en puissance inexorable du phénomène, que l’on a senti beaucoup plus impliqué et bien plus en jambes que lors d’une première partie de saison chaotique. Hachée par les allers-retours incessants en sélection. L’influence de son jeu se fait plus clair désormais, avec un rayonnement plus étendu, et une capacité retrouvée à faire des différences, que ce soit dans le jeu courant (6 passes clés, 5 tirs dont 3 cadrés), où il a encore étalé des progrès dans sa relation aux autres joueurs, dont Kylian Mbappé, ou bien sur coup de pied arrêté. Le match face à Rennes sera une bonne occasion de confirmer l’impression laissée au stade Pierre-Mauroy.