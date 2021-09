PSG: libéré par le Brésil, Marquinhos rentre à Paris plus tôt que prévu

Confronté à un flou autour de sa suspension avec la sélection brésilienne, Marquinhos a été autorisé à rentrer en France plus tôt que prévu, a annoncé mardi sa Fédération. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui obtient un renfort bienvenu pour affronter Clermont (samedi, 17 heures).

Au milieu des mauvaises nouvelles revenues d’Europe – Kylian Mbappé et Marco Verratti rapatriés plus tôt que prévu mais blessés de leur rassemblement international respectif avec la France et l’Italie –, le Paris Saint-Germain en a réceptionné une un peu meilleure, en provenance d’Amérique du sud. Le PSG va en effet pourvoir compter sur le retour anticipé de son défenseur Marquinhos.

Non pas pour cause de pépin physique, comme pour ses petits camarades, mais plutôt à cause d’une situation réglementaire toujours floue entourant la sélection brésilienne. Car suspendu pour le choc sud-américain contre l’Argentine, dimanche – finalement arrêté au bout de quelques minutes par les autorités sanitaires brésiliennes –, Marqui ne savait toujours pas s’il serait autorisé à jouer la rencontre suivante contre le Pérou, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Marquinhos n'en sait toujours pas plus sur sa suspension

Sa sélection espérait toujours que les quelques minutes disputées lors de Brésil-Argentine suffisent à être comptabilisées comme un match joué, et que le match de suspension hérité par Marquinhos (après un nouveau carton jaune reçu face au Chili, dans la nuit du 2 au 3 septembre dernier) soit donc bel et bien purgé. Mais face à l’absence de retour rapide de la part de la Commission de discipline de la FIFA, et faute de garanties, la Fédération brésilienne a annoncé ce mardi dans un communiqué qu’elle libérait le joueur de 27 ans.

C’est Lucas Verissimo (Benfica) qui devrait le remplacer pour épauler Eder Militao. Le défenseur central auriverde revient donc à Paris, ce qui va lui permettre de prétendre à une place dans le groupe francilien pour affronter Clermont, samedi (17 heures, 5e journée de Ligue 1), ce qui ne devrait pas être le cas des autres Sud-américains comme Neymar ou Lionel Messi. Enfin une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino.