PSG-Lille: "Ce n'est pas de l'ingérence", Galtier pas gêné par la présence de Campos dans sa zone technique en fin de match

Alors que Luis Campos s'est livré à un show surprenant en bord de terrain lors de la dernière demi-heure de PSG-Lille (4-3) ce dimanche en Ligue 1, Christophe Galtier n'a pas voulu taxer le conseiller sportif parisien d'interventionnisme. Selon le technicien, le Portugais était seulement animé par la "passion".

Des grands gestes, des reproches au corps arbitral, des encouragements vocaux lancés aux joueurs sur la pelouse... Alors que le PSG était mené par Lille ce dimanche au Parc des Princes avant de renverser la situation et de s'imposer (4-3), Luis Campos s'est invité après le troisième but des Dogues dans la zone technique parisienne, en bord de pelouse, pour se livrer à un show étonnant.

Pointé du doigt pour le résultat des deux derniers mercatos du PSG, le conseiller sportif parisien a aussi fait parler de lui lors de la défaite à Monaco la semaine dernière, pour une vive discussion avec les joueurs dans le vestiaire, qui a viré à l'altercation avec Neymar. Incontestablement nerveux, le Portugais aurait-il perdu ses moyens face à la pression actuelle ? Pas pour Christophe Galtier.

Luis Campos lors de PSG-Lille © Capture/Prime Vidéo

Interrogé ce dimanche en conférence de presse sur le comportement du dirigeant face au LOSC, mais aussi à Louis-II, l'entraîneur a tenu à relativiser. En refusant avant tout de parler d'ingérence de la part de Campos.

"Ce n'est pas de l'ingérence, a d'abord lâché Galtier. A Monaco il n'y a pas eu d'ingérence. Luis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire, et on a des objectifs très élevés. A Monaco il n'y a pas du tout eu de l'ingérence. Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi je suis devant lui (dans la zone technique) donc je ne vois pas derrière."

Si la scène a surpris, Christophe Galtier assure que Luis Campos voulait bien faire. "Evidemment qu'il y a des images qui circulent, a-t-il poursuivi. Mais Luis est un passionné, un compétiteur. Et ça dénote une grande envie de réussir de manière collective. Luis fait partie de l'encadrement technique et sportif, ça ne me pose aucun problème puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion. La passion."