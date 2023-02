PSG: pourquoi Paris a manqué ses deux mercatos

Arrivé en juin dernier au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos affiche pour l’instant un bilan mitigé concernant le recrutement parisien sur ses deux premiers mercatos. Les contraintes du fair-play financier ont pesé lourd dans la balance.

Lui-même ne s’en était pas caché en septembre dernier sur RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme : "On n'a pas fait un bon mercato", disait alors Luis Campos à propos du recrutement du PSG sur le mercato estival. L’ancien homme fort de la direction sportive de Monaco ou de Lille, arrivé en juin dernier, venait de vivre sa première fenêtre de transferts dans son rôle de conseiller football à Paris. Et n’était donc pas satisfait, malgré les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, avec également la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes. Des choix qui ne sont pas tous marqués de son empreinte.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Lewandowski, Kane ou encore Rashford ciblés l'été dernier

En effet, l’été dernier Luis Campos a collaboré avec Antero Henrique. Le conseiller football a également souhaité attirer un numéro 9 de haut niveau. Robert Lewandowski, Harry Kane et Marcus Rashford étaient ciblés. Finalement, seul le jeune Hugo Ekitike est arrivé. Très apprécié par la direction, l’ancien Rémois devait venir pour apprendre à côté d’un attaquant qui a des références au niveau mondial.

Faute de ventes, le club n’a pas pu recruter les attaquants souhaités. Parmi ses grands regrets, une "pièce manquante au puzzle" nommée Milan Skriniar, à qui il ne restait alors qu’un an de contrat à l’Inter Milan, qui n’a pas voulu le laisser partir. Un cas sur lequel le PSG s’est longtemps concentré… pour finalement échouer. Luis Campos avait rempli sa mission en convainquant le Slovaque de rejoindre Paris. Les négociations sur le volet financier avec le joueur n’ont pas abouti.

Aucune arrivée cet hiver

Depuis, le club parisien a connu un mercato hivernal encore plus décevant avec… zéro recrue pour venir combler des défaillances diverses dans un effectif jugé pas assez large. La piste de dernière minute, menant à Hakim Ziyech pour un prêt sans option d’achat, n’a finalement pas abouti en raison de problèmes administratifs du côté de Chelsea, occupé à boucler l’arrivée tardive d’Enzo Fernandez.

Un frein s’est présenté à Luis Campos, été comme hiver : le fair-play financier. "Le PSG a l'obligation de veiller au fair-play financier, qui est complexe, disait déjà le conseiller football sur RMC en septembre. On a pris des mesures complexes. On a mis un modèle différent. L'économique et le sportif doivent marcher ensemble, c'est obligatoire. On est un club de foot, le filtre économique ne doit pas conditionner le filtre sportif. La priorité a été le filtre économique, pour moi c'est très clair. Quand le club pense au sportif et oublie l'économique, c'est la catastrophe. Le contraire, c'est pareil."

Sarabia, un départ subi

Parmi les décisions mal digérées, le départ de Pablo Sarabia. En janvier, l’ailier espagnol a quitté Paris dans le cadre d’un transfert à Wolverhampton. Le joueur voulait gagner en temps de jeu et se relancer. Un mouvement pas vu comme positif de la part du staff et de la direction sportive au PSG et qui a été subi. D’autant que quand il s’est agi de lui trouver un remplaçant, le club savait qu’il n’aurait pas les moyens de se renforcer qualitativement à ce poste, compte tenu des contraintes financières.

L'offre irréaliste pour Cherki

Dans ce domaine, un exemple est criant : celui de Rayan Cherki. Le chouchou des supporters de l’OL était bien ciblé par Luis Campos qui était convaincu que c’était faisable. C’était même sa priorité. Mais son recrutement hivernal est vite tombé à l’eau. Au club, on savait que les chiffres évoqués pour une offre parisienne (autour de 10 millions d’euros) n’étaient pas en adéquation avec la valeur réelle du joueur de 19 ans, qui poursuit son éclosion à Lyon. Reconnaissant avoir discuté avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas avait d’ailleurs parlé, le 29 janvier, d’une "offre pratiquement insultante compte tenu de la valeur de Rayan".

Certaines recrues estivales ont déçu – ou du moins pas performé avec constance ces derniers mois – et la réalité des blessures, de l’enchaînement des matchs et de la trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar ont rattrapé le PSG. La vente de Sarabia conjuguée aux économies liées au prêt de Navas n’ont pas permis de dégager les fonds nécessaires pour recruter Rayan Cherki. Freiné par le fair-play financier, Luis Campos, n’a pas eu la marge qu’il aurait souhaitée pour agir. L’aura-t-il davantage l’été prochain ?