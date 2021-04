PSG-Lille: la belle joie des Lillois dans le vestiaire, avec un Galtier en grande forme

Les Lillois n'ont pas manqué d'exprimer leur joie dans le vestiaire du Parc des Princes, ce samedi après leur victoire 1-0 face au PSG. José Fonte a néanmoins fait savoir qu'il était important pour le groupe de rester calme, malgré ces trois points d'avance en tête du championnat à sept journées de la fin de la saison.

Il en est monté sur la table du vestiaire. Christophe Galtier a exulté à l'intérieur du Parc des Princes, ce samedi après la victoire 1-0 du LOSC face au Paris Saint-Germain. À la suite de ce gros coup qui pourrait bien être décisif dans la course au titre en Ligue 1, à sept journées de la fin de saison, le club nordiste a dévoilé une vidéo montrant la joie de ses joueurs et de son staff.

Les images montrent d'abord Christophe Galtier serrer les poings et presser dans ses bras Tiago Djalo, déjà présent dans le vestiaire compte tenu de son exclusion dans le temps additionnel. Les supporters lillois ont aussi pu voir Jonathan Ikoné faire la toupie, smarpthone à la main, autour de ses partenaires ne manquant pas faire de faire monter les décibels.

"Nous sommes ambitieux, mais il faut rester calme"

Pas question cependant pour le groupe lillois de tomber dans l'ivresse avec ces trois points d'avance sur l'adversaire du jour. Le capitaine José Fonte a insisté sur ce point: "On est content, mais il reste encore sept matches. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut continuer avec cette envie".

"Nous sommes dans la guerre, nous sommes ambitieux, mais il faut rester calme, a ajouté le défenseur portugais. Ces trois dernières années, Lille a fait de bonnes choses, on a battu tout le monde. Il faut continuer. Il y avait de la folie dans le vestiaire, mais tout de suite, Mike Maignan a pris la parole, a calmé tout le monde. C'est une grande victoire, oui, mais il reste 21 points à distribuer. Si on joue comme ça sur les sept derniers matches, on peut avoir une chance".