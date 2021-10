PSG-Lille: sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match de Ligue 1

Le PSG reçoit Lille ce vendredi soir au Parc des Princes dans l'affiche de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre à partir de 21h sur la plateforme Prime Vidéo d'Amazon.

Si l'on s'en fie au classement actuel, ce n'est qu'un match entre le leader de Ligue 1, et le 10e du classement. Mais c'est surtout un duel entre le champion de France en titre et son dauphin, une petite revanche de la saison 2020-2021, même si beaucoup de choses ont changé, de part et d'autre.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG de Mauricio Pochettino reçoit le LOSC de Jocelyn Gourvennec au Parc des Princes. Un match à suivre à 21h, sur la plateforme Prime Vidéo, d'Amazon.

Le LOSC reste sur deux succès contre Paris

Pour cette rencontre, le Paris Saint-Germain devra faire sans Achraf Hakimi (suspendu), sans Marco Verratti et Leandro Paredes (blessés), mais aussi sans Kylian Mbappé, victime d'une infection ORL. Lionel Messi est pour sa part incertain après avoir ressenti une gêne musculaire.

Côté Lillois, le très précieux Benjamin André est absent pour suspension, tandis que Sven Botman est lui aussi forfait, car en phase de reprise.

En avril dernier, le LOSC avait fait un grand pas vers le titre en venant s'imposer 1-0 au Parc grâce à un but de Jonathan David. Le club nordiste a de nouveau battu Paris en août lors du Trophée des champions (1-0, aussi) avec un but de Xeka.