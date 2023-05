PSG: Lionel Messi à Paris, deux saisons d’incompréhension et de déceptions

La décision spectaculaire du PSG de suspendre Lionel Messi, après son voyage non autorisé par le club en Arabie saoudite, acte la fin de l’aventure du génie argentin à Paris, dont l’issue est aussi improbable que son arrivée était inattendue.

"Lionel Messi au PSG, est-ce possible?" Personne n’osait l’imaginer en 2020, quand l’opportunité de l'attirer au PSG s’est présentée, la première fois. La situation de Lionel Messi au Barça entrouvrait la fenêtre, mais la prudence était de mise à Paris. Réagissant aux propos de Neymar, qui évoquait son désir de rejouer avec Messi, Leonardo, le directeur sportif d’alors n’osait pas se compromettre dans cette affaire. Trop tôt, trop risqué. Reste que la question posée par les médias était révélatrice de l’engouement que pouvait susciter une telle éventualité.

Le septuple Ballon d’or à Paris, pour former un trio explosif avec Neymar et Kylian Mbappé, le projet avait de quoi faire tourner la tête des supporters parisiens. Un rêve qui se heurtait toutefois à un principe de réalité: la situation comptable du PSG. Le problème posé par son salaire et son statut, dans une équipe qui comptait déjà dans ses rangs deux joueurs de cette dimension, paraissait difficile à résoudre. Mais impossible n’est pas qatari, surtout quand le rayonnement du petit émirat gazier du Golfe dans le monde est en jeu, à quinze mois de la Coupe du monde au Qatar. Alors, Messi est venu, mais rien ne s'est vraiment passé comme il l'espérait, s'agissant du PSG.

Accueilli telle une rockstar à l’aéroport du Bourget, sous les acclamations de supporters parisiens qui lui vouaient déjà un culte, hypnotisés par l’aura du footballeur argentin, Lionel Messi était cependant encore loin de se douter que le revirement des fans serait aussi brutal six mois plus tard. Cornaqué par son compatriote Mauricio Pochettino, auquel revenait la difficile tâche d’articuler tous ces talents pour les relier harmonieusement au reste de l’équipe, Lionel Messi s’est heurté aux limites du projet sur lequel était fondé sa signature. Aligner les plus grandes stars du monde n’a jamais été la garantie d’obtenir une équipe susceptible de remporter la Ligue des champions.

Un mauvais mariage

Ce constat, l'Argentin l'a reçu de plein fouet après l’élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022, quand les sifflets ont retenti au Parc des Princes. Conspué à chacune de ses prises de balles, Lionel Messi a écopé (avec Neymar et d’autres) pour ses dirigeants et leur stratégie. Mais il a aussi payé un rendement sportif décevant, trop loin des attentes initiales, malgré quelques éclairs de génie. Mitigée sportivement, la première saison de l’Argentin s’est en revanche traduite par un franc succès sur le plan économique: explosion de la vente des maillots, afflux de nouveaux sponsors… Insuffisant toutefois pour calmer la colère des supporters, qui attendaient de la star qu’elle soit le moteur d’un changement profond sur le terrain.

De ce point de vue, les premiers matches de l’ère Christophe Galtier ont fait souffler un vent d’optimisme sur la capitale. A quelques mois de sa dernière Coupe du monde, l’Argentin semblait animé de bonnes intentions. On le disait particulièrement affûté, enfin disposé à embrasser ce rôle de leader technique, ce que ses premières sorties ont confirmé. Mais l’embellie a été de courte durée, et le collectif parisien s’est rapidement délité. Lionel Messi a, lui, obtenu ce qu’il désirait plus que tout à l’entame de la saison, ce fameux titre de champion du monde qui manquait à son immense palmarès. Ensuite? Les moments de grâce ont été (beaucoup) plus rares. Le PSG a encore pris la porte dès les huitièmes de finale sans que Messi ait jamais donné l’impression de peser sur la double confrontation face au Bayern Munich. S’est-il seulement senti chez lui, à sa place au PSG? C’est toute la question.

Certaines de ses prestations, notamment la dernière en date, à Lorient, mais elle n’est pas la seule, tant il aura déçu dans son investissement sur le terrain, auraient plutôt tendance à prouver que non. Le reverra-t-on un jour sous le maillot du PSG sur un terrain de football? Il y a de quoi en douter aujourd’hui étant donnée la tournure que prend cette affaire, le club parisien ayant opté pour la fermeté à son égard après son départ à la hâte pour l'Arabie Saoudite.

Souhaité par une immense majorité des supporters parisiens, le départ de Lionel Messi à l’issue de la saison paraît désormais inéluctable. Que restera-t-il de son passage à Paris? Le sentiment que l’on a assisté aux conséquences annoncées d’un mauvais mariage, d’une union scellée il y a deux ans pour de mauvaises raisons.