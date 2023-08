PSG-Lorient: la police utilisera des drones pour surveiller les supporters au Parc des Princes

La préfecture de police de Paris a confirmé vendredi la captation d’images des tribunes via des drones aériens lors du match de la première journée de Ligue 1 au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Lorient samedi.

Tenant du titre, le PSG va lancer sa saison 2023-2024 face à Lorient ce samedi au Parc des Princes. Si le doute persiste sur les présences de Neymar et Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique face aux Merlus, de petits engins seront bien présents dans le ciel de l’enceinte parisienne pendant la rencontre: des drones aériens.

Via un arrêté publié ce vendredi, la préfecture de police a autorisé "la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones" pendant la rencontre entre Paris et la nouvelle équipe de Benjamin Mendy.

Pas de craintes spécifiques

En principe, la rencontre en le PSG et Lorient ne devrait pas donner lieu à des incidents entre supporters des deux équipes. Mais afin d’assurer le coup, le préfet a donc autorisé la surveillance des tribunes avec des drones.

Dans les faits, "deux caméras installées sur des aéronefs télépilotés" permettront une meilleure protection des fans présents au Parc des Princes selon les pouvoirs publics.

Vainqueur de la Ligue 1 la saison passée, le Paris Saint-Germain enchaînera ensuite par un déplacement à Toulouse puis avec la réception de Lens lors de la troisième journée de championnat, le 26 août prochain.

Sauf surprise, le dispositif de sécurité mis en place ce samedi pourrait être réutilisé pour des rencontres annoncées plus bouillantes au Parc des Princes.