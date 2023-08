Ligue 1: OM, Lens, Rennes... Qui peut battre le PSG pour le titre cette saison?

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi, avec l'ouverture de la saison et le match Nice-Lille. Champion en titre, le PSG reste le principal favori à sa propre succession. Mais certaines formations semblent avoir les armes pour titiller le club francilien et profiter d'un éventuel relâchement.

Après des semaines d'attente, la Ligue 1 reprend ses droits à partir de ce vendredi avec un très prometteur Nice-Lille (21h). La saison dernière, le championnat français a offert aux spectateurs un beau spectacle avec du suspense à tous les étages. Entre une lutte pour le titre longtemps rude, et un combat pour le maintien indécis jusqu’à la dernière journée, la "Ligue des talents" a bien porté son surnom.

Cette saison, quelques formations semblent en mesure - sur le papier - de décrocher le titre de champion de France. Si le Paris Saint-Germain reste le grand favori, d'autres clubs possèdent les armes pour contester l’hégémonie francilienne.

Le PSG, logique grand favori

Club le plus titré de l’histoire du championnat de France (11 sacres), le PSG est à nouveau le principal favori au titre de Ligue 1. Même si les Parisiens sont susceptibles de perdre quelques-uns de leurs meilleurs joueurs comme Neymar, Marco Verratti et Kylian Mbappé, l’effectif reste assez riche. Pour remplacer Christophe Galtier, les dirigeants sont allés chercher un coach de renom: Luis Enrique.

Sélectionneur de l’Espagne entre 2018 et 2022, et vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone, l’Espagnol semble avoir les armes pour permettre au PSG de retrouver une domination passée dans le jeu.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Dès sa présentation au Campus PSG à Poissy, l’entraineur a déjà annoncé sa ferme intention de donner "une identité offensive" à son équipe. "C’est une nouvelle ère, un nouveau moment. […] On veut du plaisir quand on regarde notre équipe."

Même si durant la préparation, les résultats ont été assez mitigés, les Parisiens ont montré de bonnes choses dans le jeu. Notamment une grande maîtrise du ballon, et cette envie d’aller au pressing dans la motié de terrain adverse. Le point faible a surtout été le manque de tranchant dans le dernier geste. Avec la venue du goleador Gonçalo Ramos en provenance du Benfica (19 buts en D1 portugaise), le PSG pourrait avoir trouvé le 9 qui lui manquait tant. La défense a été considérablement renforcée grâce à Lucas Hernandez et Milan Skriniar, tandis que sur les ailes, Ousmane Dembélé ne devrait pas tarder à passer sa visite médicale, et ainsi ajouter sa palette technique à la ligne offensive parisienne.

Et si l'OM doublait Paris?

Après des années où les Classiques ont tourné en faveur du PSG, l’OM commence à avoir du répondant et à mettre en difficulté son grand rival. La saison dernière, les Olympiens ont même éliminé le PSG de la Coupe de France, et avec la manière sur un pétard de Ruslan Malinovskyi. Pourtant sur un bon rythme durant une partie de saison, l’OM a finalement été distancé par le PSG et Lens dans le sprint final, et terminé à la troisième place.

Si sur le papier, l’effectif du PSG est plus prestigieux, les Marseillais ont su recruter intelligemment, et attirer des joueurs confirmés. Sur le déclin à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le challenge proposé par le président Pablo Longoria et devrait être le numéro 9 capable de mettre les buts décisifs qui ont souvent manqué à Marseille pour prendre des points précieux en championnat. L’expérimenté Geoffrey Kondogbia sera chargé de solidifier l’entrejeu. Des joueurs prometteurs ont aussi été recrutés: Ismaïla Sarr, Renan Lodi et Iliman Ndiaye.

Un peu à l’image du PSG, l’OM a connu une préparation où il y a eu du bon et du moins bon avec deux succès contre Nîmes (2-0) et Waalwijk (0-1) et autant de revers face à Eupen (1-0) et le Bayer Leverkusen (1-2).

Pour piloter cet effectif prometteur sur le papier, c’est Marcelino qui a été désigné. Entraineur confirmé en Liga, cet adepte du 4-4-2 va connaitre sa première expérience à l’étranger et a déjà évoqué les principaux objectifs du club durant sa présentation: "La seule mentalité est de gagner. Si on a un match de Ligue 1, on doit gagner, pareil pour la Coupe de France ou la Ligue des champions."

Avec un PSG qui mettra peut-être du temps à vraiment s’adapter aux demandes de Luis Enrique, l’OM pourrait avoir une carte à jouer et s’imposer comme un concurrent sérieux pour les Parisiens.

Un Lens amoindri mais toujours surprenant

Avec Franck Haise aux manettes, Lens est devenu une des équipes les plus séduisantes de la Ligue 1. Les Lensois vont même participer à la Ligue des champions cette saison. Dauphins du PSG la saison passée, les Nordistes ont su mettre une grosse pression sur les Parisiens dans la course au titre, et les ont même battus (ou chicoter, c'est selon) à domicile (3-1) en janvier 2023. Mais Lens pourrait cette fois partir d’un peu plus loin que l’OM dans cette course au titre.

Lorsque plusieurs joueurs crèvent l’écran, il arrive très souvent que des formations avec plus de moyens financiers arrivent à les déloger. Lens en a fait la douloureuse expérience cet été. Buteur vedette de l’équipe avec 21 buts en championnat, Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig. Capitaine et taulier au milieu, Seko Fofana a cédé aux sirènes d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Pour les remplacer, Lens n’a pas choisi de noms ronflants, mais s’est plutôt penché vers des jeunes prometteurs comme Morgan Guilavogui (Paris FC) et Andy Diouf (Bâle). L’expérimenté Stijn Spierings (Toulouse) est lui venu renforcer le milieu.

RC Lens : la saison de la confirmation ? – 05/08 26:13

Pendant longtemps, Lens a évité la défaite pendant la préparation avec quatre nuls et deux succès. Mais la rencontre de prestige à Old Trafford contre Manchester United a révélé le manque d’expérience au haut niveau des Lensois. Si ces derniers ont réalisé un très bon premier acte, récompensé par lob lointain de Florian Sotoca pour ouvrir le score, les visiteurs se sont écroulés au retour des vestiaires et étaient totalement dépassés par des Mancuniens déterminés (3-1).

Même si l’effectif est un peu moins clinquant sur le papier que celui de la saison dernière, Franck Haise rêve toujours d’atteindre les sommets. En juillet dernier, le technicien français partageait au micro de l’Intégrale Sport sur RMC, ses objectifs élevés: "On est le Racing Club de Lens, certes avec des points forts, mais on n'est pas dans les gros cadors. Par contre, si on peut lutter pour l’Europe et être le plus haut possible, on ne va pas s’en priver." Paris et Marseille sont prévenus, Lens ne compte pas se laisser faire dans cette bataille du haut de tableau.

Rennes et Lille en outsiders

Rennes pourrait être une belle surprise cette saison. Alors que des joueurs de qualité comme Jérémy Doku, Benjamin Bourigeaud et Amine Gouiri sont toujours présents, Bruno Genesio a eu le bonheur de voir ses dirigeants s’activer sur le marché des transferts, et engager des valeurs sûres du championnat. Indiscutables et séduisants dans le jeu à Nantes et Lorient, Ludovic Blas et Enzo Le Fée sont les gros coups du mercato rennais. Une autre belle surprise pourrait même attendre les Bretons.

Depuis quelques jours, la piste Nemanja Matic est avancée par de nombreux médias. Si Bruno Genesio n’a pas vraiment donné d’indications sur cette rumeur, attirer un élément aussi expérimenté que le Serbe serait sur le papier un coup magistral de la part des Rennais. Avec un nul, quatre victoires et une défaite durant la préparation, Rennes semble en tout cas être armé pour bien commencer cette saison.

Romain Canuti sur le Nice-Lille qui va lancer la saison de Ligue 1 : "Si on m'avait dit de choisir deux équipes pour lancer la saison, rendre la Ligue 1 un peu sexy, j'aurais choisi ces deux équipes !" – 10/08 14:28

Dernier club à avoir pris un titre de champion de France au détriment du PSG, Lille pourrait aussi être le club qui va titiller le sommet dans les mois à venir. Déjà la saison dernière, le LOSC de Paulo Fonseca a séduit dans le jeu, mais les résultats n’ont pas toujours suivi.

Comme les Rennais, les Lillois ont réalisé un mercato qui vaut le coup d’œil. Si Jonathan Bamba, Timothy Weah, André Gomes et José Fonte sont partis, les Nordistes comptent toujours Jonathan David, Rémy Cabella et Benjamin André dans leurs rangs. Plusieurs talents se sont ajoutés aux tauliers des Dogues comme le défenseur Samuel Umtiti, qui sort d’une belle saison avec Lecce et qui aura à cœur de prouver qu’il a encore les armes pour performer au haut niveau. Inconnu du grand public, le milieu Hakon Arnar Haraldsson sera une des principales pépites à découvrir en Ligue 1. L’Islandais s’est déjà illustré avec un triplé et un doublé en amical.

Invité exceptionnel de l’émission Génération After sur RMC ce mardi, le président Olivier Létang a annoncé que d’autres mouvements sont à prévoir. Les Lillois ont aussi eu de bons résultats avant d’aborder la saison avec trois succès, une défaite et un nul.