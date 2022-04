Mercato: les propos de Mbappé mettent le feu en Espagne

Les propos de Kylian Mbappé sur son avenir et la possibilité qu’il prolonge au PSG font évidemment réagir en Espagne où le Real Madrid, grand admirateur de l’attaquant français, suit avec attention et un peu de fébrilité ce nouveau cap.

Les propos de Kylian Mbappé après PSG-Lorient, dimanche, ont mis le feu aux médias espagnols. L’attaquant du PSG a ouvert la porte à une possible prolongation à Paris en indiquant qu’il y avait des "éléments nouveaux". "Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", a-t-il répondu devant les journalistes. Juste avant, il avait glissé, avec le sourire: "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire."

Si ses paroles ont ravivé l’espoir dans le camp des supporters parisiens, ils ont fait naître l’inquiétude dans celui du Real Madrid, grand admirateur du joueur depuis de nombreuses années. Le club espagnol est placé en pole depuis longtemps pour faire venir l’ancien Monégasque et les médias sportifs du pays répètent en boucle leur optimisme sur l’arrivée de la star chez les Merengues l’été prochain. Alors, cette déclaration a jeté un coup de froid, dimanche soir dans les débats sportifs.

Le Real "tranquille" selon un journaliste espagnol

La célèbre émission télévisée El Chiringuito a consacré une partie de son programme à ces déclarations. Un spécialiste du Real a étalé son amertume en lançant: "ce n’est pas comme ça qu’on négocie avec le Real Madrid". "Le club est au-dessus de tout, a-t-il ajouté, Même de Kylian Mbappé." "Madrid doit avoir peur, Mbappé prend du recul", lance un autre de ses confrères en plateau.

Face au début d’incendie, Josep Pedrerol, animateur de l’émission, a tenté de jouer la carte de l’apaisement. "La réponse du Real Madrid est: tranquille", a-t-il lancé sur un effet sonore du plus bel effet.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le sujet figure en première place sur le site de As: "Mbappé surprend sur son avenir", lance le journal en ajoutant la citation du champion du monde sur "les éléments nouveaux". Prononcées tardivement dimanche soir, les paroles de Mbappé n’ont pas encore eu le temps de se frayer un chemin en une des principaux quotidiens sportifs qui saluent la victoire décisive du Barça face au FC Séville (1-0) et le titre de la pépite Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Miami, dimanche en tennis. Mais le sujet gonfle et prend évidemment de l’ampleur.