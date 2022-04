PSG-Lorient: l'interview de Mbappé dans un espagnol parfait

Quelques instants après avoir ouvert la porte à une prolongation au PSG, Kylian Mbappé s’est exprimé dans un espagnol parfait sur ESPN pour évoquer son avenir et vanter les mérites de Lionel Messi.

Certains y verront un petit jeu du chat et de la souris. Une manière de maintenir le doute sur son avenir, sujet à tant de discussions. Quelques instants après avoir ouvert la porte à une prolongation au PSG, Kylian Mbappé s’est exprimé dans un espagnol parfait sur ESPN Argentina pour évoquer son avenir et louer le talent de Lionel Messi, son équipier. L’aisance de l’international français dans la langue de Cervantes n’est pas nouvelle. Mais elle suscite toujours la curiosité et alimente les spéculations sur son avenir que le Real Madrid, géant d’Espagne, lui fait les yeux doux pour le recruter depuis de longues années.

"J'ai dit à la télévion française que je n'avais pas pris ma décision, a-t-il rappelé. Je suis tranquille. Je termine ma saison et je suis bien dans ma tête. On verra ce qu'il va se passer. (...) Je joue avec Messi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec lui et on verra après."

"J’apprends beaucoup avec lui"

Ses propos sur Lionel Messi témoignent de sa joie d’évoluer à Paris aux côtés de l’Argentin. "Le voir tous les jours, voir ce qu’il peut faire…, lance Mbappé. Il peut améliorer mon jeu parce que c’est un joueur unique. J’ai la chance de jouer avec lui. C’est un honneur. J’ai toujours dit que je n’avais jamais pensé que je pourrais jouer avec Messi mais aujourd’hui, c’est le cas, je joue avec lui. Et je suis très content. J’apprends beaucoup avec lui. C’est un joueur unique, une légende qui va rester dans l’histoire du football. C’est un plaisir pour moi."

Avant cela, l’international français a fait renaître l’espoir de rester au PSG chez les supporters parisiens. "Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", a-t-il répondu en quittant la zone mixte. Juste avant, il avait glissé, avec le sourire: "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire."

"Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, a-t-il aussi expliqué sur Amazon Prime Vidéo. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible."