PSG-Lorient: "Naître à Marseille est une erreur", la banderole des ultras parisiens pour Lucas Hernandez

Titulaire face à Lorient (0-0) pour son premier match officiel avec le PSG, Lucas Hernandez a reçu un drôle d'accueil de la part des ultras parisiens. Certains fans ne lui pardonnent pas d'être né à Marseille.

Il y avait d'abord eu ce message du président du Collectif Ultras Paris (CUP) fin juin, au moment où la piste devenait de plus en plus concrète: "Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais... et on te le fera savoir", écrivait alors Romain Mabille sur Instagram. Ce samedi soir lors de PSG-Lorient (0-0) en Ligue 1.

Né à Marseille - ce qu'une partie des ultras parisiens ne digèrent pas - Lucas Hernandez a fait l'objet d'une banderole du CUP au Parc des Princes: "On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une."

"Je suis né à Marseille, c'est vrai, mais je n'y peux rien"

Visiblement tout n'est pas encore pardonné pour tout le monde, même si Lucas Hernandez est de lui-même revenu sur cette polémique dans un entretien à l'Equipe fin juillet et sur ses propos concernant le PSG par le passé: "Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement, a estimé le défenseur de 27 ans depuis le stage du PSG au Japon. Je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. [...] Je suis né à Marseille, c'est vrai, mais je n'y peux rien. Je n'ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c'est quand j'ai battu l'OM avec l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n'ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n'y vit."