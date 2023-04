PSG-Lorient: "On ne peut pas travailler sur le plan mental", le terrible désaveu de Galtier

Battu par Lorient (3-1) à domicile ce dimanche, le PSG a failli sur le plan mental et a fait preuve de suffisance, selon son entraîneur Christophe Galtier. A l'instar de son directeur sportif, Luis Campos, le coach du PSG attend un rapide changement d'état d'esprit.

Le PSG s'est incliné (3-1) contre Lorient au Parc des Princes ce dimanche après-midi. Une troisième défaite à domicile cette saison pour les Parisiens au terme d'un match complètement raté où Hakimi a été expulsé et durant lequel Nuno Mendes est sorti suite à une blessure musculaire.

En conférence de presse, Christophe Galtier a reconnu un manque de concentration de la part de ses joueurs: "Il peut y avoir de la suffisance, sur certaines situations, oui! Notamment dans cette capacité à récupérer les ballons, dans les duels et dans les 1 contre 1. Et dieu sait que ce soir on avait une très bonne équipe de Lorient en face. Une équipe joueuse et non athéltique avec un gros impact physique. Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battus sur un plan athlétique, soit sur un plan mental. Cet après-midi, je pense qu'on a lâché sur un plan mental."

"Est-ce qu'on envoie tout à la poubelle?"

Une défaillance sur le plan mental selon le coach parisien. Ce n'est pas la première fois que le PSG lâche dans ce domaine depuis plusieurs saisons. Et l'ancien entraîneur de Nice ne semble pas forcément avoir les leviers pour remédier à cette carence parisienne : "C'est sur que c'est un élément sur lequel on doit parler. On ne peut pas travailler sur le plan mental. La question c'est qu'est-ce qu'on veut faire des points d'avance et des cinq matchs qui vont arriver? Est-ce qu'on envoie tout à la poubelle? Est-ce qu'on se dit que si on est champion, on est champion et si on est pas champion tant pis? Non! Il y a ce titre à aller chercher sans parler de l'avenir des uns et des autres."

Christophe Galtier est sur la même longueur d'ondes que son directeur sportif, Luis Campos. Les deux hommes attendent un changement rapide d'état d'esprit afin d'aller chercher ce 11e titre de championnat: "On est premier depuis le début et on doit finir ce championnat avec le titre. Mais pour aller chercher le titre, on doit avoir, à l'image de nos concurrents, un autre état d'esprit et un investissement plus importants pour certains joueurs." Premier élément de réponse sur le changement d'étart d'esprit dimanche prochain avec le déplacement du PSG à Troyes.