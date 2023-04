PSG-Lorient: Marquinhos commence à avoir des craintes pour le titre de champion de France

Au Parc des Princes ce dimanche, le PSG a connu la sixième défaite de sa saison en championnat face à Lorient (3-1). Après la partie, Marquinhos a tenté de mobiliser ses troupes pour ne pas lâcher le titre en Ligue 1, alors qu'il reste cinq matchs à jouer.

C'est une scène qui se répète. En capitaine, Marquinhos doit prendre la parole pour représenter le PSG. Problème pour lui: les défaites se multiplient pour le club parisien, défait à domicile contre Lorient (2-1) ce dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1, connaissant son neuvième revers en 2023.

Menés et réduits à dix en moins de vingt minutes, avec un but d'Enzo Le Fée (15e) au terme d'une magnifique action collective et l'expulsion d'Achraf Hakimi (19e), les Parisiens ont sombré ensuite. L'égalisation pour le moins étonnante de Kylian Mbappé (29e) n'a rien changé à la donne.

Si le PSG a toujours huit points d'avance, l'OM joue ce dimanche (20h45) contre l'AJ Auxerre et peut revenir à cinq unités. "Le talent, on l'a. La volonté, on l'a, on veut gagner et surtout gagner ce titre, a déclaré Marquinhos au micro de Canal + Sport. Le titre est dans nos mains, il ne faut pas qu'on le laisse partir comme ça. Surtout à la maison, il faut qu'on montre notre force."

"C'est le prochain match qui va donner le tempo pour le titre"

Avant la rencontre, le dispositif de Christophe Galtier posait question. "On a voulu mettre des choses en place aujourd'hui mais qui n'ont pas marché, a estimé Marquinhos. Lorient a bien évalué nos points faibles. Il faut qu'on améliore beaucoup de choses. Nous, on n'était pas bien dans les duels. Quand tu n'arrives pas à mettre le meilleur en place, il faut rester costaud jusqu'à la mi-temps pour faire des changements et on n'a pas réussi."

Darlin Yongwa (39e) et Bamba Dieng (89e) ont offert la victoire aux Merlus, qui ont infligé une sixième défaite aux Parisiens en championnat cette saison. "Il faut tout de suite se remettre pour aller chercher les trois points au prochain match", a prévenu le défenseur brésilien avant le déplacement à Troyes dimanche prochain.

"Le titre? Dans le championnat, on a eu des hauts et des bas. On perdait beaucoup de matchs en début d'année puis on a montré une bonne réaction. C'est le prochain match qui va donner le tempo pour le titre, a lancé Mairquinhos. Il faut qu'on réagisse très vite." Une chose est sûre: vivement que la saison se termine désormais pour les Parisiens, dont le dernier objectif est d'aller chercher leur 11e titre de champion de France.