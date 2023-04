"Au PSG, on exige une réaction": la prise de parole de Luis Campos après la déroute parisienne contre Lorient

Le PSG a subi sa troisième défaite de la saison à domicile ce dimanche, contre Lorient (3-1), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Après le match, Luis Campos a prôné l'union sacrée et se montre confiant pour le titre de champion de France. Tout en faisant passer un message d'autorité.

Réduit à 10 avec l'expulsion d'Hakimi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont inclinés à domicile contre Lorient (3-1) ce dimanche, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. En cas de succès ce dimanche soir, l'OM peut revenir à 5 points des Parisiens.

Après cette nouvelle défaite parisienne, la troisième à domicile cette saison, le directeur sportif du PSG, Luis Campos s'est exprimé au micro de Canal+Sport. Le Portugais partage la déception des supporters: "Avant de faire cette autocritique, c'est important de dire aux supporters qu'on comprend très bien qu'ils sont déçus aujourd'hui. Nous aussi. Je viens de revenir du vestiaire, j'ai vu toute une équipe très déçue de la défaite."

"On doit continuer notre travail"

Une équipe déçue selon Luis Campos qui a prôné l'union sacrée pour la suite de la saison et appelle à une réaction immédiate: "C'est vrai que c'est dur mais il faut réagir vite. On est premiers du championnat. Il ne faut pas perdre la tête, on doit continuer notre travail et aller chercher ce titre. Tout le monde doit être ensemble. Je pense que c'est le cas mais c'est dur quand on perd un match comme ça. Ce que j'attends, c'est une réaction. C'est une parole pour tout le monde, les joueurs, le staff technique, ceux qui travaillent tous les jours au PSG: on doit avoir une réaction et prendre le titre à la fin du championnat."

Malgré cette défaite contre Lorient, le directeur sportif du PSG se montre confiant pour le titre de champion, contrairement à Marquinhos: "On va le faire, j'en suis sûr, on ne doit pas perdre la tête. On peut faire mieux et on doit faire mieux. On n'a pas tout fait pour gagner ce match." Le PSG devra donc réagir dimanche prochain avec un déplacement à Troyes, actuellement 19e de Ligue 1.