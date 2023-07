PSG: Lucas Hernandez assure qu'il est à "200%" physiquement avant la reprise

Le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez, a répondu aux doutes qui subsistent sur sa condition physique. L'ancien joueur du Bayern n'a plus joué un match depuis le mois de novembre 2022 à cause d'une rupture d'un ligament croisé.

C’est la principale inconnue de son transfert très commenté au Paris Saint-Germain, une interrogation qui fait dire aux supporters parisiens que le recrutement de Lucas Hernandez (27 ans) n’est pas forcément une excellente idée, outre les réserves qu’ils peuvent avoir sur le personnage, compte tenu de ses déclarations passées. Lucas Hernandez n’a pluss jouer en compétition officielle depuis le premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar, face à l’Australie (4-1).

Lucas Hernandez: "Franchement, tout va très, très bien"

Une soirée cauchemardesque pour le défenseur français, qui s’était alors rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. Grièvement touché, Lucas Hernandez a été opéré avec succès à Innsbruck (Autriche) dans la foulée, et tenu éloigné des terrains de football pendant six mois. Il n’a repris l’entraînement collectif avec le Bayern Munich qu’en fin de saison, à une journée seulement de la fin du championnat allemand. A l’heure de la reprise pour le PSG, son état de santé n’offre aucune garantie, et il sera suivi de près par le staff médical du club de la capitale.

Peu épargné par les pépins physiques, musculaires notamment, depuis le début de sa carrière, l’intéressé reconnaît lui-même qu’une telle blessure est "difficile à gérer". Mais il tient à rassurer les plus sceptiques: "Vous pouvez être tranquille, je suis à 200% en ce moment, j’ai hâte de reprendre avec l’équipe et d’être à fond dès le premier jour. Mon genou, il est nickel. Franchement, tout va très, très bien." Les semaines à venir diront si l’optimisme affiché par le joueur était justifié.