PSG: Mancini voit Donnarumma passer rapidement devant Navas

Face à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a pu connaître son premier match de Ligue des Champions. Auteur d’une grande performance, son sélectionneur en Italie Roberto Mancini voit un grand avenir au PSG pour le portier de 22 ans.

La concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien numéro 1 au Paris Saint-Germain a pris un nouveau tournant. Titularisé à la place du Costaricien face à Manchester City, le jeune Italien s’est montré rassurant et décisif pour son premier match de Ligue des champions (victoire 2-0). De quoi prendre des points pour le poste de gardien titulaire le long de la saison? Roberto Mancini en est convaincu.

Dans des propos relayés vendredi par Sky Sport Italia, le sélectionneur de la Nazionale considère que le "plus grand gardien du monde" est actuellement Gianluigi Donnarumma. "Bien qu'il y ait un autre grand gardien au PSG, je ne pense pas qu'il restera longtemps sur le banc. Je pense qu'il peut aider le PSG à remporter la Ligue des champions", a déclaré le coach vainqueur de l’Euro 2020.

Sa place en sélection assurée

Et même si Gianluigi Donnarumma ne fait pas la saison en tant que titulaire régulier au PSG, Roberto Mancini l'a rassuré sur son statut en sélection: "Je ne pense pas que ce soit un problème pour l’équipe nationale qu’il ne soit pas un titulaire régulier".

Recruté cet été en fin de contrat, en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a disputé trois matchs depuis le début de saison avec le PSG. C'est moins que Keylor Navas, qui a été titularisé à huit reprises. Mais ce dernier, en plus de ne pas avoir été retenu face à Manchester City, n'a pas non plus disputé le choc face à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.