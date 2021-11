PSG: Marquinhos a entamé des discussions pour une prolongation

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain a commencé à discuter d’une prolongation de contrat avec Marquinhos, défenseur central et surtout capitaine du PSG, lié au club de la capitale jusqu’en 2024.

Si le destin de Kylian Mbappé semble scellé et s’inscrire loin de Paris, l’aventure de Marquinhos avec le Paris Saint-Germain est peut-être loin de se terminer. Alors que le club de la capitale et son capitaine ont refusé les approches de Chelsea l’été dernier, des négociations pour une prolongation de contrat ont été entamées entre les différentes parties depuis plusieurs semaines.

Une référence à son poste

Le défenseur central brésilien n’est pas fermé à l’idée de prolonger avec le PSG son contrat qui prend fin en juin 2024. Les discussions portent sur deux années supplémentaires pour se terminer donc en 2026. Ce qui serait une aubaine pour le club de la capitale.

Avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria, Marquinhos est l’un des rares joueurs à ne pas lui faire défaut ces dernières années. Arrivé e, 2013 sur la pointe des pieds en provenance de la Roma, alors qu’il était un tout jeune joueur en devenir, Marquinhos s’est rapidement imposé comme une référence en Europe aux côtés de Thiago Silva.

Il a grandi avec le PSG

Après le départ de son compatriote, le brassard de capitaine lui est logiquement revenu, et il a continué de guider le Paris Saint-Germain avec le tempérament et la force de caractère qui le caractérise, maintenant une régularité dans ses performances qui force le respect. Double buteur face à Saint-Etienne (3-1) dimanche dernier, il a égalisé puis aggravé la marque dans le temps additionnel pour protéger son équipe d’un éventuel retour, et ainsi assurer la victoire.

Moins influent en début de saison, Marquinhos a retrouvé des couleurs à la faveur de l’automne, et ses débuts au côté de Sergio Ramos, avec lequel il partage cette faculté à être décisif dans les deux surfaces, laissent augurer de belles promesses pour l’arrivée du printemps et le début des phases finales de la Ligue des champions. S’il pouvait prolonger le plaisir encore quelques années, les supporters du PSG n'en seraient que plus ravis.

"Je veux rester ici le plus longtemps possible. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Entre Marquinhos et Paris, il y a un grand lien pour la vie", avait-il confié il y a près d'un an, exprimant quelques semaines plus tôt son souhait de finir sa carrière au Paris Saint-Germain.