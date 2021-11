Nice: comment Galtier s’inspire de Manchester City avant le match contre le PSG

Christophe Galtier a livré lundi un petit secret de sa préparation pour le match entre Nice et le PSG. Avant de défier Paris, mercredi au Parc des Princes lors de la 16e journée de Ligue 1, l’entraîneur niçois s’est notamment appuyé sur la victoire de Manchester City en Ligue des champions.

Treize victoires pour seulement un nul et une défaite… Le PSG a activé le mode rouleau-compresseur cette saison en Ligue 1. Si le style de l’équipe francilienne ne convainc pas, les résultats sont là avant la réception de Nice (21h) ce mercredi lors de la 16e journée de la saison. Christophe Galtier le sait pertinemment. Afin de ne rien laisser au hasard, le technicien azuréen a décidé de s’inspirer de la prestation du Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des champions.

"Vous attaquez bien quand vous défendez bien. Et je ne parle pas de baser le football sur l’aspect défensif mais quand on défend bien, on attaque bien, a lancé le coach des Aiglons ce lundi. J’ai pu voir des images, que je montrerai sûrement à mes joueurs, sur Manchester City. Cela reste une équipe extraordinaire et avant toute chose elle a certainement bien défendu contre Paris."

Galtier: "Il faut bien défendre contre Paris"

Battu par les Skyblues (2-1) lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, le PSG ne pourra plus terminer premier du groupe A en vue des huitièmes de finales continentaux. Un échec en C1 qui pourrait donner des idées à Nice ce mercredi en championnat

Malgré la blessure de Neymar à la cheville, Paris jouera sûrement avec des atouts offensifs tels que Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria et les Aiglons auront du travail.

"Il faut bien défendre contre Paris, a encore martelé Christophe Galtier. Le football de haut niveau demande de bien défendre. Après quand vous avez de la qualité offensive, et j’estime que l’on a de la qualité offensive, cette qualité offensive peut s’exprimer. Si vous défendez mal, vous récupérez le ballon très bas et très loin. Vos attaquants ou vos joueurs offensifs se retrouvent trop loin du but adverse et trop loin les uns des autres pour pouvoir combiner."

Moins fort sur le papier que l’armada francilienne, Nice compte bien poser problème aux protégés de Mauricio Pochettino. Christophe Galtier prendrait presque des allures d’expert anti-PSG en cas de nouvelle victoire après avoir été sacré champion de France avec Lille en 2020-2021, juste devant le club francilien. Peut-être que certains fans l’appelleront bientôt Pep Galtier.