PSG: Marquinhos élu capitaine par les joueurs, "un énorme désaveu pour Mbappé", réagit Dugarry

Pour sa première de la saison dans Rothen s'enflamme, ce mercredi sur RMC, Christophe Dugarry s'est exprimé sur le vote des joueurs du PSG pour choisir Marquinhos comme capitaine. En estimant qu'il s'agissait d'un échec important pour Kylian Mbappé.

Comme annoncé par RMC Sport, les joueurs du PSG ont désigné mardi Marquinhos comme capitaine pour la saison à venir. A l'issue d'un vote organisé à bulletin secret, le Brésilien a devancé Danilo, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Ce choix du capitanat a été l'un des sujets d'un débat enflammé dans Rothen s'enflamme ce mercredi sur RMC. Pour sa première émission de la saison, Christophe Dugarry a estimé que ce vote des Parisiens était un échec important pour Kylian Mbappé: "Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C'est un énorme désaveu pour Mbappé. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l'être au PSG. Il veut toujours être le n°1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénalties et les coup-francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça."

"Tu te présentes pour être capitaine, tu es quatrième"

Le champion du monde 1998 estime que Kylian Mbappé attendait un autre résultat que sa quatrième place dans la hiérarchie pour porter le brassard: "Le vote est clair, c'est un désaveu pour Mbappé. Il est parmi les autres. Tu te présentes pour être capitaine, tu es élu quatrième. Même si tu sais que tu n'as pas que des amis, tu participes à un vote, c'est pour le gagner. C'est un énorme désaveu."

Jérôme Rothen ne partage pas l'opinion de Christophe Dugarry: "Ce n'est pas un désaveu. Le seul problème qui pourrait exister c'est la réaction de Mbappé, ça ne touche que lui. Il sait où il va. Il sait que quand tu fais un vote comme ça, il ne sera pas capitaine. Ce n'est pas un problème. Il va faire de son mieux cette année pour représenter le Paris Saint-Germain."

Rothen estime que Marquinhos a probablement une meilleure attitude que Kylian Mbappé pour encadrer le vestiaire: "Kylian (Mbappé) n'est pas ami avec tout le monde donc automatiquement, si tu fais un vote à main levée ou à bulletin secret, tu sais que ça ne sera pas lui. Je pense que c'est une façon de faire de Luis Enrique. Il l'a peut-être tenté aussi pour tester l'ambiance dans ce nouveau vestiaire. Il se rend compte que Marquinhos a une image lisse. Il est ami avec tout le monde alors que Mbappé, qui est individualiste, n'est pas le meilleur pour recréer ce groupe."