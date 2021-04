PSG: Marquinhos forfait pour Metz, Verratti et Diallo de retour

Mauricio Pochettino a confirmé ce vendredi en conférence de presse le forfait de Marquinhos pour le déplacement à Metz ce samedi (17h) comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Absents à Angers mercredi en Coupe de France, Marco Verratti et Abdou Diallo sont eux de retour.

A cinq jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, Marquinhos n'est pas encore prêt pour prétendre à une place dans le groupe du PSG. Le capitaine parisien ne sera pas retenu pour le groupe pour le déplacement ce samedi (17h)en Ligue 1 à Metz, pour le compte de la 34e journée.

Mauricio Pochettino a confirmé ce vendredi en conférence de presse l'absence de Marquinhos pour ce déplacement à Metz. En revanche, Marco Verratti et Abdou Diallo seront bien de retour dans les rangs parisiens, eux qui étaient absents pour le quart de finale de Coupe de France ce mercredi lors de la victoire face à Angers.

Marquinhos de retour à l'entraînement

Marquinhos a repris l'entraînement ce jeudi avec ceux qui n'ont pas ou peu joué mecredi et était bien présent pour l'entrâinement collectif ce vendredi. Pour rappel, le défenseur parisien est tenu à l'écart depuis le quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 7 avril dernier. Buteur en première période sur un service de Neymar, il était sorti dans la foulée et n'est plus apparu en compétition depuis.

Reste à savoir s'il sera apte pour cette demi-finale aller au Parc des Princes face à Manchester City. "Marquinhos est un joueur important pour nous. Sans aucun doute, il a une grande importance dans l'effectif", a déclaré Mauricio Pochettino, soulignant aussi le "relief" que donne la présence de Marquinhos dans son groupe.

En attendant Manchester City, le PSG a un match important à jouer ce samedi en vue du titre. Tenant du titre, le club parisien est deuxième de Ligue 1 après 33 journées, à 1 unité du LOSC, actuel leader. Et avant le déplacement des Dogues ce dimanche sur le terrain de l'OL, le PSG peut mettre la pression sur l'équipe de Christophe Galtier.