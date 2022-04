PSG: Mbappé donne son avis sur un éventuel capitanat

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision de, soit prolonger l’aventure en France, soit quitter le club de la capitale. Désireux de conserver l’attaquant, la possibilité de voir les dirigeants offrir le brassard de capitaine au Français a déjà été évoquée. En zone mixte, Mbappé est revenu sur cette éventualité.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 buts inscrits, Kylian Mbappé a grandement participé à l’obtention du dixième titre pour le PSG. Ce trophée pourrait être le dernier obtenu par l’attaquant au sein du club de la capitale. En fin de contrat au mois de juin, l’avenir du Français est toujours aussi incertain même si les dirigeants espèrent voir le joueur de 23 ans prolonger son contrat.

Pour le convaincre de rester en France, la possibilité de porter le brassard de capitaine pourrait être un argument sur le papier. Interrogé sur cette possibilité en zone mixte, Mbappé ne compte pas faire cette demande à sa direction: "Ça ne se demande pas. C’est le genre de chose qui vient naturellement. On a eu Thiago Silva qui était un grand capitaine, Marquinhos a naturellement pris le relais."

"C’est (Marquinhos) le capitaine du PSG"

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos est devenu au fur et à mesure des années très important dans l'effectif. À tel point qu’il a toujours semblé destiné à devenir le capitaine de l’équipe après le départ Thiago Silva. Un destin réalisé depuis la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur ne devrait pas plier bagage de sitôt et la perte du brassard pourrait sonner comme un désaveu.

Un paramètre pris en compte par Mbappé qui ne veut pas mettre son coéquipier dans une position délicate: "Il s’est préparé à devenir capitaine et c’est un très bon capitaine. Pour lui c’est un peu irrespectueux et le mettre mal à l’aise. C’est le capitaine du PSG et il a un long contrat ici, il va rester de nombreuses années et il faut le soutenir." À voir si les dirigeants parisiens lui feront tout de même cette proposition, afin de pouvoir encore profiter de son talent.