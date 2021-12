Mercato: Mbappé, Dembélé, Pogba… ils seront libres de négocier où ils veulent dans un mois

Dans un mois, le 1er janvier, les joueurs en fin de contrat en juin 2022 pourront négocier et signer avec le club de leur choix. Et cela concerne plusieurs stars internationales comme Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United) et Ousmane Dembélé (Barça).

Tic, tac, tic, tac… Le Nouvel An approche et cela ne suscite pas que des envies de fêtes dans plusieurs grands clubs européens. Le 1er janvier, dans un mois, les joueurs en fin de contrat en juin 2022 pourront négocier et signer avec le club de leurs choix, comme l’autorise le règlement de la Fifa. Avec la crise financière et celle du coronavirus, le marché des joueurs libres a pris de l’ampleur ces dernières saisons. La Juventus a enchaîné les arrivées de ce genre (Rabiot, Ramsey...), tout comme le PSG (Messi, Donnarumma, Wijnladum, Sergio Ramos…), le Barça (Depay, Garcia…) ou le Real (Alaba) l’été dernier. A un mois de la date fatidique, le casting de joueurs sans contrat en fin de saison est galactique.

Quatre champions du monde sur le marché

Le terme vaut particulièrement pour Kylian Mbappé qui n’a toujours pas prolongé au PSG et qui figure toujours dans le viseur du Real Madrid. Le club espagnol avait tenté de le recruter en fin de mercato l’été dernier en formulant deux offres au PSG, qui n’avait pas répondu. Les Merengue nourrissent désormais le projet de recruter le champion du monde 2018 gratuitement. Le PSG n’a pas perdu espoir d’obtenir une prolongation, comme l’a rappelé Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, après l’attribution du Ballon d’or à Lionel Messi lundi.

"Pour le club, c’est le premier, j’espère que ce n’est pas le dernier, j’espère que d’autres joueurs le gagneront, à commencer par Kylian, a-t-il confié. Je suis sûr qu’il veut le gagner." "On espère", a-t-il ajouté au sujet d’une prolongation.

Mbappé n’est pas le seul champion du monde français dans cette situation. Ousmane Dembélé arrive aussi en fin de contrat en juin. Il fait languir le Barça, qui lui a proposé une offre de prolongation et lui a fixé un ultimatum pour obtenir une réponse le 15 décembre au plus tard. Manchester United et Newcastle seraient à l’affût.

Paul Pogba n’a pas non plus encore tranché. Régulièrement annoncé sur le marché ces dernières années, le milieu de 28 ans arrive à la fin de son bail avec Manchester United. Selon les médias anglais, la tendance pencherait vers une prolongation mais cela n’empêche pas son nom d’être cité du côté de la Juventus ou du Real Madrid. Un autre international français - et pas des moindres – voit son avenir écrit en pointillés: Hugo Lloris. Le capitaine et gardien de l’équipe de France est lié jusqu’en juin prochain et Antonio Conte ne compterait pas sur lui pour la suite.

Du beau monde en Europe…

Dans le reste de l’Europe, Paulo Dybala ne devrait bientôt plus faire partie de ces joueurs en fin de contrat puisqu’une prolongation avec la Juventus est annoncée comme imminente. Alexandre Lacazette (30 ans, Arsenal), lui, pourrait changer d’air cinq ans après son arrivée en provenance de l'OL. Cela vaut aussi pour son ancien coéquipier Corentin Tolisso (Bayern Munich). Cesar Azpilicueta, qui a presque tout gagné avec Chelsea, est aussi libre en juin et se retrouve cité du côté du FC Barcelone. Le contrat se termine aussi avec le Real Madrid pour Luka Modric, Ballon d’or 2018. Les latéraux Serge Aurier (Tottenham) ou Sergi Roberto (Barcelone) font aussi partie de la bande.

… et en Ligue 1

Le sujet est aussi sensible en Ligue 1, notamment du côté de l’OM où le minot Boubacar Kamara n’a pas prolongé. L’attaquant de Nantes, Randal Kolo Muani, ne le fera pas et quittera donc le FCN. Djibril Sidibé, autre champion du monde 2018, arrive aussi à la fin de son contrat avec Monaco. Angel Di Maria dispose, lui, d’une année de prolongation optionnelle avec le PSG.