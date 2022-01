PSG: Mbappé avec les Enfoirés à Montpellier

Kylian Mbappé était à Montpellier lundi pour le tournage du concert des Enfoirés qui devrait être diffusé en mars.

Kylian Mbappé sera encore une fois sur le devant de la scène. Pas avec le maillot du PSG ni avec celui de l'équipe de France non, mais avec la troupe des Enfoirés. L’attaquant tricolore a fait le déplacement à Montpellier lundi pour l’enregistrement du spectacle. Il a posé à cette occasion aux côtés du chanteur Vianney.

A l’origine, un grand concert des Enfoirés avait été programmé le week-end dernier, à la Sud de France Arena de Montpellier. Mais en raison du protocole sanitaire et des jauges abaissées à 2 000 spectateurs en intérieur, le concert s’est transformé en enregistrement à huis clos, de jeudi à lundi, et devrait être diffusé au mois de mars.

Un invité de marque

De nombreux artistes manquaient à l’appel, mais Kylian Mbappé, au lendemain de la victoire des Parisiens face à Reims (4-0), était bien présent comme invité de marque. Reste à savoir si l'international s'illustrera en chanson. Le joueur parisien avait fait ses débuts avec les Enfoirés en 2019. Il avait alors annoncé la nouvelle par une photo avec Didier Deschamps.

Kylian Mbappé et le PSG joueront leur prochain match lundi face à Nice, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France (21h15). Contre Reims, Mbappé était sorti en fin de match (77e), remplacé par Julian Draxler. "Avec le résultat favorable on a décidé de le faire sortir. Il m’a dit qu’il était fatigué donc on a bien fait. On n’a pris aucun risque surtout avec les échéances qui nous attendent", a ensuite justifié Mauricio Pochettino. Les Parisiens doivent jouer leur huitième de finale aller de Ligue des champions dans trois semaines contre le Real (15 février).