PSG: Sergio Ramos blessé à l'entraînement

A trois jours de la réception du Stade rennais en Ligue 1, Sergio Ramos s'est blessé ce jeudi lors de la séance d'entraînement du PSG. La gravité de la blessure du défenseur espagnol n'est pas encore connue.

Mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos. D'après L'Equipe, l'Espagnol s'est blessé lors de la séance d'entraînement du PSG ce jeudi matin. L'ancien du Real Madrid n'a pas été en mesure de terminer la séance, laissant sa place à Warren Zaïre-Emery en défense lors de l'opposition.

La nature de la blessure et sa gravité ne sont pas encore connues. Après une première saison galère en raison d'une blessure au mollet, Sergio Ramos s'est imposé comme un titulaire en marge de l'arrivée de Christophe Galtier, avec 36 matchs disputés toutes compétitions confondues. Par ailleurs, le joueur de 36 ans se trouve en fin de contrat en juin prochain.

Kimpembe déjà sur la touche en défense

Le secteur défensif du PSG est déjà affaibli ces dernières semaines avec l'absence de Presnel Kimpembe, qui a été contraint de mettre un terme à sa saison en raison d'une rupture du tendon d'Achille. Dans le secteur offensif, Neymar ne rejouera pas non plus lors de cet exercice après son opération de la cheville.

Ce dimanche (17h05), le PSG reçoit le Stade rennais lors de la 28e journée de Ligue 1. D'ores et déjà éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le club parisien n'a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison. A 11 journées du match, Kylian Mbappé et ses coéquipiers comptent 10 points d'avance sur l'OM.