PSG: Messi agite… la grande loterie de Noël en Espagne

La loterie de Noël, jeu très populaire en Espagne dont le tirage au sort a lieu ce mercredi, a été animée par le choix de nombreux numéros en lien avec le départ de Lionel Messi au PSG, l’été dernier.

Le principe est un peu complexe mais le rendez-vous incontournable. Comme chaque 22 décembre, la grande loterie de Noël (Sorteo de Navidad) est organisée ce mercredi en Espagne avec un tirage au sort massivement suivi au pays. Chaque billet contient un numéro à cinq chiffres entre 00000 et 84999 et est émis physiquement en plusieurs planches d’une valeur de 200 euros (soit 10 sous-billets d’une valeur de 20 euros chacun). Les associations de quartier, clubs de sport ou entreprises vendent ces billets, leur permettant d’engranger quelques bénéfices et offrant aux acheteurs la possibilité de gagner au tirage au sort. Voilà pour le fonctionnement sommaire de ce rendez-vous un brin plus compliqué mais provoquant chaque année une énorme attente populaire.

Et le choix des numéros est très important. Il est souvent lié à des superstitions, manies, dates d’anniversaire, évènements historiques ou catastrophes. C’est sûrement à ce dernier titre que Lionel Messi se retrouve impliqué, bien malgré lui, comme l’un des principaux animateurs de ce Sorteo de Navidad.

00030, 08821, 10821...

Selon la presse espagnole, plusieurs acheteurs ont en effet choisi des numéros liés au traumatisant départ de la star argentine du FC Barcelone pour le PSG. Les organisateurs ont ainsi remarqué une forte popularité pour le billet 00030, faisant référence au nouveau numéro de maillot porté par le septuple Ballon d’or au PSG.

D’autres numéros fétiches liés à Messi rencontrent un très fort succès comme le 08821, jour des adieux de Messi au FC Barcelone (8 août 2021) ou le 10821, date de l’officialisation de son arrivée au PSG (10 août 2021). Après 21 ans au club, la fin de l’aventure de Messi au Barça est toujours très mal vécue par de nombreux supporters catalans qui tentent de conjurer le mauvais sort de la sorte.

Les chiffres liés au départ de l’Argentin côtoient ceux de grandes catastrophes naturelles ayant eu lieu cette année en Espagne comme la tempête hivernale Filomena, qui a touché Madrid et une partie de l’Espagne en janvier 2021 (80121) ou le jour de l’éruption du volcan La Palma (19921, 19 septembre).