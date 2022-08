PSG – Montpellier : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi soir, les Montpelliérains se déplacent à Paris pour affronter le PSG. Les deux clubs se rencontrent pour cette deuxième journée de championnat. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Montpellier !

Montpellier défie le PSG après sa victoire contre Troyes (3-2). Les Pailladins sont toutefois privés de Stephy Mavididi et de Sacha Delay, blessés. L’entraîneur, Dall’Oglio, sait que le match sera difficile face au PSG, le meilleur club français.

De son côté, le nouvel entraîneur Christophe Galtier a vu sa nouvelle tactique en 3-5-2 fonctionner contre Clermont (0-5). Neymar et Messi ont pu retrouver le chemin des filets et marquer les buts de la victoire. C’est l’arbitre Willy Delajod qui donnera le coup d’envoi de cette rencontre tant attendue, assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Montpellier !

Regardez le match PSG – Montpellier ce samedi 13 août !

Ce samedi 13 août à 21 heures, vous pouvez regarder en direct le match PSG – Montpellier sur la chaîne CANAL+ DÉCALÉ. L’offre d’abonnement CANAL+ est à partir de 20, 99 euros par mois. Ainsi, vous accédez à l’ensemble des chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ KIDS et CANAL+ DÉCALÉ. Vous pouvez assister aux compétitions de football, de sports automobiles ou encore de rugby avant de regarder “CANAL Football Club”, “CANAL Champions Club” ou encore “Big Five”. En plus du sport, CANAL+ vous offre de nombreux films récents et des séries originales. Des documentaires et des contenus pour la jeunesse sont aussi accessibles en direct ou en replay. L’ensemble des programmes des chaînes CANAL+ sont disponibles en 4K UHD. Le plus : ne ratez aucune actualité avec la plateforme de journaux Cafeyn incluse dans l’abonnement. Enfin, un seul compte CANAL+ peut profiter à deux utilisateurs en même temps.

