PSG-Nantes: Ganago remercie Mbappé pour son soutien après la mort de sa fille

Ignatius Ganago a discuté avec Kylian Mbappé au Parc des Princes en marge de PSG-Nantes, samedi en Ligue 1 (4-2). L’attaquant des Canaris, dont la fille de 4 ans est morte le mois dernier, a reçu le soutien du crack de Bondy, avec qui il a échangé son maillot.

C’est un maillot qui fait déjà partie de la légende. Celui avec lequel il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et Kylian Mbappé a choisi de l’offrir à Ignatius Ganago après la victoire de Paris face à Nantes, samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1 (4-2). Le crack de Bondy, célébré par le Parc des Princes pour son record (201 réalisations), a échangé sa tunique avec celle du buteur des Canaris dans les coursives du stade.

L’attaquant français en a profité pour apporter son soutien à son homologue camerounais, après la mort de sa fille Chloé (4 ans) le mois dernier. Une attention qui a touché Ganago, âgé de 24 ans comme Mbappé. "J’ai parlé avec Kylian, il m’a donné beaucoup de force. Cela fait plaisir de voir des gens comme ça qui pensent à toi", a confié le buteur nantais dans des propos rapportés par Ouest France.

"Mes buts seront toujours pour elle"

Dévasté par la perte de sa petite fille, décédée des suites d’une maladie, Ignatius Ganago est revenu avec émotion sur ce drame: "Tous les jours, avant d’aller à l’entraînement, c’est compliqué de se lever. Savoir que la personne que tu aimais le plus au monde n’est plus là… Mais, une fois que je suis à l’entraînement, ça me change un peu. De communiquer avec les coéquipiers, de vivre ce que tu aimes. Ce sont des moments uniques pour moi. Je suis content de faire ce métier-là parce que ça me change vraiment les idées."

"Il faut que j’accepte cette situation, mais je ne l’oublierai jamais, a poursuivi l’ancien Lensois. Il faut que j’avance. Maintenant, tous mes buts seront toujours pour elle. Ma fille était une bouffée d’énergie. Elle était toujours joyeuse. J’espère qu’elle sera fière de moi et que je marquerai beaucoup de buts pour elle".