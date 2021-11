PSG-Nantes: la sortie affolante de Navas sur Blas, qui lui vaut un rouge direct

Keylor Navas a totalement manqué une sortie au-devant de Ludovic Blas lors du match entre le PSG et Nantes ce samedi au Parc des Princes. Le gardien costaricien a logiquement été exclu pour son intervention ratée mais a finalement assisté à la victoire de Paris (3-1) grâce à Lionel Messi.

Voilà qui devrait faciliter le travail de Mauricio Pochettino lors des prochains matchs. Obligé de jongler avec ses deux gardiens, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l'entraîneur du PSG va avoir moins de choix dans les semaines à venir.

Et pour cause, le Costaricien a été logiquement exclu ce samedi lors de la rencontre contre Nantes lors de la 14e journée de Ligue 1. Rarement inquiété jusque-là par des Canaris bien bloqués par la charnière Diallo-Kehrer, Keylor Navas s'est totalement troué sur un duel avec Ludovic Blas à la 65e minute.

>> PSG-Nantes (3-1)

La sortie de Navas sur Blas lors de PSG-Nantes, qui lui vaut rouge © Capture écran Amazon

Deuxième expulsion en carrière pour Navas

Lancé en profondeur, le milieu offensif nantais a semblé prendre le meilleur sur Thilo Kehrer. Mais juste avant d'entrer dans la surface, Ludovic Blas a été durement percuté par Keylor Navas. Largement en retard, le vétéran de 34 ans a également manqué le ballon et a donc été expulsé, sans aucune contestation possible, par Jérémy Stinat.

C'est la deuxième fois de sa riche carrière que le gardien aux 99 sélections avec le Costa Rica reçoit un carton rouge. La première fois c'était en 2013 en Liga, sous le maillot de Levante. Bonne nouvelle pour lui, le PSG l'a finalement emporté (3-1) grâce notamment au premier but de Lionel Messi en L1.

Profifant de cette expulsion et du forfait de Gigio Donnarumma, c'est finalement Sergio Rico qui a remplacé Keylor Navas et disputé ses premières minutes de la saison avec le PSG. Avant probablement de laisser sa place à l'Italien pour les prochains matchs. Peut-être dès mercredi soir en Ligue des champions face à Manchester City. En Ligue 1 c'est certain, le champion d'Europe transalpin devrait bien être titulaire.