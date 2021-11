PSG: Donnarumma-Navas, une concurrence saine… jusqu’à quand?

Gianluigi Donnarumma malade et forfait, c'est Keylor Navas qui sera titulaire au poste de gardien du PSG, samedi soir face à Nantes (17h). Les deux hommes sont en concurrence depuis le début de la saison, sans hiérarchie établie. Une concurrence saine pour l'instant.

Un agacement palpable. Interrogé ce vendredi matin en conférence de presse sur la concurrence entre les gardiens, avant PSG-Nantes samedi, Mauricio Pochettino a rapidement retorqué: "Les entourages et les proches des joueurs pensent que leurs joueurs sont les meilleurs. C'est pareil pour les entourages des 33 autres joueurs et les jeunes. Ma femme et mes enfants pensent par exemple que je suis le meilleur coach du monde, mais je dis que je ne le suis pas..."

Pas d'inquiétude dans le clan Donnarumma

Une pointe d'humour qui intervient alors que l'entourage de Gianluigi Donnarumma estime toujours que son "poulain" est venu à Paris pour être numéro 1 et qu'il terminera numéro 1. Selon nos informations, le portier italien n'a aucune inquiétude quant à sa situation. Il observe juste que cette ascension prend plus de temps que prévu.

Au club, le discours reste lui inchangé: la concurrence reste effective pour n'importe quel poste, y compris celui de gardien. L'entraîneur Mauricio Pochettino fait toujours tout pour l'entretenir. En l'absence de Gianluigi Donnarumma (malade), Keylor Navas devrait donc prendre place dans les cages parisiennes vendredi après-midi face à Nantes (17 heures), dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. En attendant, le clan du Costaricien reste lui plus discret.