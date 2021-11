PSG: Donnarumma malade avant Nantes, Neymar présent à l'entraînement

Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, était absent de l’entraînement ce vendredi matin après avoir contracté la gastro-entérite. Neymar, lui, s’est bien entraîné à la veille de la réception de Nantes, samedi (17h, 14e journée de Ligue 1).

Les joueurs du PSG se sont entraînés ce vendredi matin à la veille de la réception de Nantes, samedi (17h, 14e journée de Ligue 1). Mais il manquait quelques joueurs dont Gianluigi Donnarumma. Le gardien souffre en effet d’une gastro-entérite. "Il s’entrainera demain (samedi) à Ooredoo pour une reprise progressive", précise le PSG dans un communiqué médical. Il sera forfait face au FCN.

Son concurrent au poste, Keylor Navas, devrait être titulaire contre les Canaris même s’il n’est pas apparu sur le terrain lors des 15 minutes d'entraînement ouvertes à la presse, ce vendredi. Le Costaricien est rentré de sélection cette semaine alors qu’il avait initialement déclaré forfait en raison d’une blessure au coude. Finalement remis, il a participé au deuxième match face au Honduras (2-1), mercredi.

Neymar a participé à toute la séance

Le capitaine Marquinhos a débuté la séance en salle avant de rejoindre ses partenaires sur le terrain d’entraînement vingt minutes plus tard. Il y a retrouvé son compatriote Neymar. L’attaquant brésilien, qui souffre d’une lésion aux adducteurs, a participé à l'ensemble de la séance, notamment au jeu de possession mis en place par Mauricio Pochettino. L'ancien joueur du FC Barcelone avait déclaré forfait pour le match entre l'Argentine et le Brésil (0-0), cette semaine. Le staff brésilien avait choisi de ménager sa star, en vue notamment du choc de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG, mercredi (21h, sur RMC Sport 1), selon la presse brésilienne.

Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, qui enchaîne les séances depuis la trêve internationale, étaient également présents. Le défenseur espagnol n’a pas encore joué une minute depuis son arrivée en provenance du Real Madrid l’été dernier. Mais il semble s’approcher progressivement de ses potentiels grands débuts avec Paris, même si rien n’est encore clair à ce sujet. Layvin Kurzawa, Colin Dagba (malade), Julian Draxler ("retour à la compétition prévu entre 4 et 5 semaines") et Rafinha (hanche) et Alexandre Letellier (quadriceps) étaient absents.