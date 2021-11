PSG-Nantes: le but but éclair et record de Mbappé

Kylian Mbappé a marqué le premier but du match entre le PSG et Nantes en moins de deux minutes ce samedi au Parc des Princes. L’attaquant francilien n’avait jamais réussi à trouver la faille aussi rapidement depuis ses débuts professionnels et s’offre un nouveau record personnel.

A force d’affoler les compteurs par ses performances, Kylian Mbappé semble presque banaliser l’exceptionnel. Ce samedi face à Nantes lors de la 14e journée de Ligue 1, l’attaquant du PSG a encore brillé et n’a même pas eu le temps de douter.

Aligné au côté de Neymar et Lionel Messi, l’international tricolore a dévié une frappe lointaine de Leandro Paredes pour tromper Alban Lafont. SI ce but, le septième de Kylian Mbappé cette saison en Ligue 1, n’a rien de fantastique dans sa réalisation, son timing est remarquable. C’est simple, cette déviation contre les Canaris permet au champion du monde 2018 de marquer son but le plus rapide en carrière en seulement une minute et 41 secondes.

Mbappé enchaîne et retrouve la confiance

Toujours devancé par Jonathan David ou encore Gaëtan Laborde au classement des meilleurs buteurs du championnat, Kylian Mbappé retrouve la forme au meilleur des moments. Auteur d’un seul but en championnat entre fin septembre et fin octobre, l’attaquant de 22 ans vient d’enchaîner un deuxième match consécutif en trouvant la faille en L1.

Déjà buteur et double passeur décisif lors du succès à Bordeaux (2-3) avant la trêve internationale couronnée de cinq buts en deux sélections avec les Bleus, Kylian Mbappé a encore soigné ses statistiques individuelles ce samedi au Parc des Princes.

Une excellente nouvelle pour lui et pour le PSG avant le duel de la cinquième journée de Ligue des champions, mercredi soir (dès 21h sur RMC Sport 1), face à Manchester City. Contre les protégés de Pep Guardiola, Paris aura encore besoin de son attaquant en pleine forme.