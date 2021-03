PSG: Navas ressent plus d’affection à Paris qu’à Madrid

Keylor Navas se sent bien au PSG. Et il le fait savoir dans le dernier numéro du magazine du club de la capitale. Le gardien de 34 ans affirme se sentir plus à l’aise à Paris qu’il ne l’était au Real Madrid, où il a parfois ressenti une certaine défiance à son égard.

Keylor Navas a laissé une trace indélébile dans l’histoire du Real Madrid. Le temps de cinq saisons couronnées de succès, avec trois sacres en Ligue des champions et une Liga, entre 2014 et 2019. Mais le gardien costaricain en garde un souvenir légèrement amer. A l’image de son départ pour le PSG à l’été 2019, alors que Thibaut Courtois avait été recruté pour prendre sa place. Comme si on ne lui avait jamais fait pleinement confiance.

"Quand j’ai rejoint le Real Madrid, je n’ai jamais essayé de prouver que j’étais meilleur qu’Iker (Casillas) ou que ma carrière allait être meilleure que la sienne, explique le portier de 34 ans, dans une interview publiée dans le magazine du PSG, rapportée par Goal. J’ai simplement essayé de profiter de l’occasion qui m’était donnée de m’entraîner dur et de faire de mon mieux. Mais en Espagne, j'avais l’impression qu'une partie du club ne croyait pas en moi."

"Au PSG, tout le monde croit en moi"

Un malaise qui s’est dissipé à son arrivée dans la capitale française. Recruté pour 15 millions d’euros, Keylor Navas a tout de suite été considéré comme le n°1. Et même comme l’un des tauliers du vestiaire. Un costume dont il s’accommode parfaitement. "Oui, je ressens l'affection de tous ici à Paris, confirme-t-il. Je serai toujours reconnaissant envers les supporters du Real Madrid pour le soutien inconditionnel qu'ils m'ont apporté et qu'ils m'apportent encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai changé d'équipe. Et mes coéquipiers à Madrid ont aussi, qui ont toujours cru en moi. Ici, au PSG, les choses sont un peu différentes. Tout le monde croit en moi et j'essaie de leur rendre cette confiance à chaque match."

Et il la rend parfaitement bien jusqu’ici. Serein et décisif, le rempart d’1,85m multiplie les sorties convaincantes depuis son arrivée au PSG, avec qui il atteint la finale de la dernière Ligue des champions. Les supporters l’adorent. Ses partenaires sont sous le charme. Ses dirigeants aussi. De quoi lui donner envie de prolonger son aventure au-delà de son contrat actuel, qui court jusqu’en 2023? Il aura alors 36 ans...