Barça-PSG: Navas sauve les Parisiens face à Griezmann

Le premier temps fort majeur du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG est survenu à la 14e minute, avec un arrêt de Keylor Navas face à Antoine Griezmann. Le match est à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1.

Keylor Navas a encore montré qu'il était indispensable au PSG. À la 14e minute du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça au Camp Nou (en direct sur RMC Sport 1), le gardien costaricien s'est distingué avec un bon arrêt face à Antoine Griezmann.

Très bien servi dans l'espace par Pedri, à l'entrée de la surface, Antoine Griezmann a profité d'un alignement douteux de la défense parisienne pour s'offrir un duel face à Keylor Navas. Le champion du monde français, légèrement désaxé sur la gauche, a devancé Presnel Kimpembe avant de tenter une frappe à proximité immédiate du premier poteau.

Mais heureusement pour le Paris Saint-Germain, l'ancien gardien du Real Madrid avait bien fermé l'angle et ses jambes. Un premier arrêt important pour le club de la capitale, alors que le score était encore de 0-0.

Le PSG en 4-2-3-1

Quatre ans après la fameuse remontada survenue au match retour, ce choc constitue le premier match de C1 de Mauricio Pochettino avec le Paris Saint-Germain, en prenant aussi en compte son passage en tant que joueur (2001-2003).

En l'absence de Neymar et d'Angel Di Maria, tous deux blessés, l'entraîneur argentin était face à un casse-tête pour construire son secteur offensif. Il a finalement décidé de débuter la rencontre avec Moise Kean et Kylian Mbappé sur les ailes, Marco Verratti en meneur de jeu avancé, et Mauro Icardi au poste d'avant-centre. Pablo Sarabia, un temps pressenti pour démarrer la rencontre, était donc sur le banc de touche au coup d'envoi.

Du côté du Barça, le technicien néerlandais a choisi de relancer Gerard Piqué à cette occasion. L'expérimenté défenseur catalan fait ainsi son grand retour à la compétition, alors qu'il sort de trois mois d'absence sur blessure.